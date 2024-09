UNG promove Encontro sobre Gestão e Negócios com especialistas do setor

Nos dias 18 e 19 de setembro, o curso de Administração e Ciências Contábeis da UNG – Universidade Guarulhos realizou a Semana da Gestão e Negócios, um evento dedicado ao compartilhamento de experiências e conhecimentos do mundo corporativo. A iniciativa contou com palestras de especialistas das áreas de Recursos Humanos, ESG, Logística e Empreendedorismo, que abordaram temas essenciais para o desenvolvimento de profissionais do setor.

A programação começou na quarta-feira, com o CEO do aplicativo Matraquinha, Wagner Yamuto, e o diretor Administrativo Financeiro da Nino Faróis, Luis Roberto Stivale. O encontro ocorreu no Anfiteatro C, das 19h20 às 21h, e trouxe insights valiosos sobre os desafios e oportunidades na criação de negócios inovadores.

Na quinta-feira, os participantes tiveram a oportunidade de assistir a painéis focados em temas de desenvolvimento profissional para o mercado de trabalho, no prédio G. A partir das 19h20, na Sala de Metodologias Ativas, ocorreram as palestras sobre Recursos Humanos: Soft Skills no desenvolvimento de carreira, com o diretor da MSE Consulting, Edson Schrot da Silva; e Administração: ESG, com o empresário e professor universitário, Alexandre Lux Comitre. Paralelamente, na Sala Invertida, às 20h10, aconteceu o painel sobre o Uso de drones no setor de Logística, ministrado pelos instrutores Itamar Bezerra e Luana Alves.

Segundo a coordenadora do curso de Administração e Ciências Contábeis da UNG, Priscila Escobar, a Semana da Gestão e Negócios foi uma oportunidade para estudantes e profissionais da área ampliarem suas perspectivas sobre o mercado de trabalho. “Proporcionar o contato direto com especialistas de destaque é fundamental para compreender as demandas atuais e desenvolver competências que vão além do conhecimento técnico”, afirmou.