A Universidade Guarulhos (UNG) promove a campanha “Doe Sangue, Doe Vida” com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre a importância da doação de sangue, ato de solidariedade que pode salvar quatro vidas. Em parceria com o Hemocentro São Lucas, doações podem ser realizadas no dia 21 de agosto, das 9h às 15h, no prédio G da Instituição de Ensino Superior (IES), localizado na Rua Soldado Brasílio Pinto de Almeida – 82.

Já nos dias 16, 19 e 20 de agosto acontece uma ação que também visa a promoção da saúde. Nela, especialistas da UNG estarão no centro da cidade para oferecer orientações, tirar dúvidas sobre o processo de doação e realizar serviços de aferição de pressão arterial e medição do nível de glicemia.

“A iniciativa reforça o compromisso da UNG com a responsabilidade social e o bem-estar da comunidade, incentivando a prática da doação regular de sangue. Isso é essencial para manter os estoques dos bancos de sangue abastecidos e ajudar quem precisa”, destaca o reitor Yuri Neiman.

Os interessados em participar da coleta devem levar documento de identificação com foto, estar em boas condições de saúde e bem alimentado, ter entre 16 e 69 anos, pesar igual ou superior a 52 kg e ter seis ou mais horas dormidas. Além disso, é necessário se cadastrar por meio do link http://sereduc.com/EoSaw1. Pessoas que fizeram tatuagem, acupuntura, piercing, maquiagem definitiva, cirurgia, endoscopia, colonoscopia e broncoscopia podem doar seis meses após procedimento.