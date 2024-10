UNG participa de evento de Dia das Crianças no Flamengo Guarulhos Academy

No último domingo (06), a Universidade Guarulhos (UNG), por meio do Projeto Educare, marcou presença no evento de Dia das Crianças no Flamengo Guarulhos Academy. Mais de 700 crianças participaram de uma manhã repleta de brincadeiras lúdicas, jogos, orientação psicológica sobre a importância de brincar e cuidados dentais com entrega de kits odontológicos. Os adultos tiveram a oportunidade de aferir pressão e obter apoio jurídico.

Alunos e professores dos cursos de Psicologia, Terapia Ocupacional, Pedagogia, Odontologia, Enfermagem, Ciências Biológicas, Biomedicina, Estética, Educação Física, Fisioterapia e Direito da UNG estiveram na ação. Além de instruir as crianças nas atividades, proporcionaram uma aproximação maior dos visitantes aos cursos de ensino superior, tirando dúvidas sobre as profissões e áreas de atuação.

A coordenadora do curso de Psicologia da UNG, Denise Alonso, destacou os impactos positivos do evento para os pequenos e para os alunos. “Foi um dia muito especial para as crianças, com diversas atividades educativas e de lazer, mas também uma manhã extremamente significativa para nossos estudantes, que vivenciaram na prática o impacto social de suas futuras profissões”.

Para Magna Aparecida dos Santos, aluna do quarto semestre do curso de Direito da Instituição de Ensino Superior, participar do evento foi uma experiência gratificante. “Foi ótimo colocar em prática meus conhecimentos jurídicos, auxiliando quem precisava tirar dúvidas. Aproveitei e também trouxe meu filho, que curtiu cada atividade oferecida”, concluiu.

Sobre o Projeto Educare – O projeto promove palestras e ações educativas para as escolas parceiras da UNG e, nessa ação, envolveu alunos e familiares da escola de craques.