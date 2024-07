UNG participa do I Congresso das Residências Médica e Multiprofissional 

A UNG – Universidade Guarulhos participa do 1º Congresso das Residências Médica e Multiprofissional, que acontece nos dias 1 e 2 de agosto, no Centro Municipal de Educação Adamastor. O evento, em parceria com a Prefeitura Municipal, é gratuito. Professores da Instituição de Ensino Superior (IES) palestram sobre temas relevantes para a saúde pública.

No primeiro dia, às 10h30, o professor do curso de Psicologia da UNG, Yago Sato, ministra a palestra “Possíveis impactos psicológicos na obesidade infantil”. Já em 2 de agosto, a partir das 13h20, o coordenador do curso de Farmácia da IES, Anderson Carniel, debate sobre farmacologia hormonal e regulação ao paciente.

Segundo Carniel, o Congresso tem o objetivo de proporcionar um olhar mais ampliado à área da saúde pública, promovendo um cuidado humanizado à população. “Na palestra de Farmacologia, por exemplo, serão ressaltados os alertas e o uso correto de hormônios para pessoa transgênera, garantindo a eficácia e o seguimento adequado, com acompanhamentos médico e multiprofissional”, informa.