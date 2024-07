UNG participa de premiação das Olimpíadas de Matemática do Estado de São Paulo 

Na última quarta-feira (03), a UNG – Universidade Guarulhos participou da cerimônia de premiação das Olimpíadas de Matemática do Estado de São Paulo (OMASP). O evento recebeu 900 estudantes que se destacaram na competição. Todos do 6º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio da rede estadual de ensino da regional Guarulhos Sul.

Marcelo Rosa, diretor de Área da UNG, representou a Instituição de Ensino Superior e destacou a relevância da competição para incentivar os jovens a se dedicarem ao conhecimento. “A matemática é uma disciplina essencial, aplicada em profissões como engenharia, economia, tecnologia e inovação. Parabenizo todos os estudantes premiados na OMASP 2024″.

A dirigente regional de Ensino, Maria Aparecida Barretos, agradeceu o empenho dos professores de matemática, destacando a importância do papel deles na conquista dos alunos. “Temos excelentes estudantes nas escolas e, com a motivação e orientação dos educadores, eles não só se esforçaram, mas acreditaram em si, recebendo essa condecoração em resultado aos estudos”, afirmou.

Além da dirigente regional e do diretor da UNG, a solenidade contou com a presença dos parlamentares Romildo Virgínio dos Santos e Márcia Taschetti, do vereador Thiago Surfista e do representante do Rotary Club Guarulhos Sul, Eduardo Kamei, na entrega das medalhas.