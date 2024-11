UNG participa de eventos que promovem a cultura na cidade 

Neste mês de novembro, a Universidade Guarulhos (UNG) reafirmou seu compromisso e apoio à cultura na cidade ao participar de eventos que apresentaram a pluralidade por meio de diferentes expressões artísticas. Entre as iniciativas, destacam-se o AnimexGeek, realizado no Espaço Inter Eventos, e o Festival Ancestral de Cultura Milenar, que aconteceu no saguão do prédio F da Instituição de Ensino Superior (IES).

No AnimexGeek, além de ser patrocinadora, a UNG marcou presença com um stand que ofereceu atividades interativas, brindes e informações sobre cursos de graduação e carreira profissional aos jovens apaixonados pela cultura pop. O encontro proporcionou uma programação repleta de quadrinhos, animes, mangás, games, apresentação de dubladores de personagens de séries icônicas, shows musicais, concursos de cosplay e espaços temáticos.

O coordenador do curso de Farmácia da IES, Anderson Carniel, esteve presente no evento e adorou conhecer um pouco mais sobre o mundo geek. “A UNG está sempre presente em iniciativas que valorizam a diversidade cultural. Além disso, foi gratificante receber em nosso stand estudantes interessados em saber como a graduação pode ajudá-los a conquistar uma carreira profissional”, informou.

Já o Festival Ancestral de Cultura Milenar, organizado pela Casa de Cultura Zazu, em parceria com a Universidade, fez um mergulho nas tradições de diversas civilizações por meio de apresentações de danças cigana, do ventre, afro, indígena toré e arte circense, além de oficinas. O evento, que ocorreu no último sábado (23), também incluiu exposições de artesanato da cultura indígena e comida vegana, garantindo aos visitantes um dia de muitas atividades, arte e bem-estar.