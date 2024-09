UNG oferta atendimentos para pacientes com seletividade alimentar

A Universidade Guarulhos (UNG), por meio da Clínica-Escola de Nutrição, está com agenda aberta para tratamentos de crianças e adolescentes com seletividade alimentar. O distúrbio é caracterizado pela resistência em comer alimentos de determinados formatos, texturas e sabores.

O atendimento é realizado por profissionais especializados no assunto, os quais vão buscar a aceitação alimentar e a prevenção de deficiências nutricionais do paciente. De acordo com a nutricionista e responsável-técnica da Clínica-Escola de Nutrição da UNG, Flávia Terciano, o tratamento é adaptado às necessidades de cada pessoa.

“Nosso foco é entender quais alimentos são rejeitados e se essa recusa está ligada à textura, ao sabor ou formato. A partir disso, iniciaremos um processo lúdico, com brinquedos e exercícios, incluindo uma mini cozinha para preparar as comidas com as crianças e adolescentes, incentivando a aceitação”, explica Terciano. Segundo a especialista, dependendo do grau da seletividade, é comum observar deficiências de vitaminas, minerais e alterações no peso, uma vez que a dieta desses pacientes costuma ser muito restrita.

As consultas são realizadas apenas na segunda-feira ou sexta-feira, das 9h às 14h. Para realizar o agendamento e obter mais informações, é preciso entrar em contato pelo Whatsapp (11) 91414-7155, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. A Clínica-Escola de Nutrição da UNG fica localizada na Praça Tereza Cristina, 88, Centro, Guarulhos.