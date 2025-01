UNG oferece mais de mil cursos profissionalizantes gratuitos

Para quem busca aumentar o conhecimento, turbinar o currículo e ampliar as oportunidades profissionais no início deste ano, a Universidade Guarulhos (UNG) disponibiliza diversos cursos gratuitos. A iniciativa é aberta a estudantes de outras Instituições de Ensino Superior (IES), alunos do Ensino Médio e à comunidade em geral. Entre os dias 8 e 29 de janeiro, serão disponibilizadas mais de 1.000 vagas em áreas como Odontologia, Medicina Veterinária, Biomedicina, Fonoaudiologia, Enfermagem, Direito, Gestão de Negócios.

A ação faz parte do Projeto Capacita 2025.1, com objetivo de proporcionar qualificação rápida e certificação para os participantes. Entre os temas das aulas oferecidas estão: Preparação para entrevista de emprego, Francês para o mercado de trabalho, Vivência cirúrgica em Clínica Veterinária, Teoria e prática sobre microorganismo na saúde bucal, Perícia Forense: desvendando evidências no local do crime, Intercorrências na área de Estética: prevenção e segurança, Farmácia Veterinária, Inovação em Logística, Escrita científica, e mais.

De acordo com a coordenadora Acadêmica da UNG, Fernanda Marcucci, o projeto reforça o compromisso da Instituição com o desenvolvimento social. “Nosso objetivo é contribuir para o crescimento pessoal e profissional dos participantes, oferecendo conteúdos práticos e de qualidade, que geram impacto imediato e atendem às demandas atuais do mercado de trabalho”, conclui.

As capacitações acontecem no campus Centro da Universidade Guarulhos, localizado na Praça Tereza Cristina, 88 – Centro. Os interessados devem se inscrever por meio do link sereduc.com/MyCBnR e doar um quilo de alimento não perecível no dia do curso.