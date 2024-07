UNG oferece mais de 2 mil vagas em cursos gratuitos

No mês de julho, a UNG – Universidade Guarulhos oferece mais de 2 mil vagas em cursos gratuitos para a população. A iniciativa faz parte do Projeto Capacita e tem o objetivo de proporcionar conhecimento rápido para ampliar oportunidades profissionais aos participantes.

Os temas abordados são Mídias sociais e pequenos negócios; Espanhol básico para iniciantes; Vivência de dinâmicas de grupo para vagas de emprego; Primeiros socorros; Terapia ABA no Autismo; Pontos da toxina botulínica; Lógica de programação e games; Inovação e produção de cosméticos, entre outros. “A UNG possui o compromisso de promover educação de qualidade para os desenvolvimentos profissional e pessoal. O Capacita promove diversos cursos para quem tem interesse em conseguir mais chances no mercado de trabalho”, comenta o reitor Yuri Neiman.

As aulas acontecem de 8 a 25 de julho, no campus da UNG, que fica localizada na praça Tereza Cristina, 88 – Centro. Interessados devem ser inscrever por meio do link https://www.gokursos.com/outros/capacita/ung.