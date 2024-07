UNG ministra palestra sobre antibioticoterapia veterinária na Consulfarma

A UNG – Universidade Guarulhos participa, nesta sexta-feira (05), do 19º Congresso Consulfarma. Por meio do curso de Farmácia da Instituição de Ensino Superior, o professor Anderson Carniel palestra sobre antibioticoterapia veterinária. O evento é gratuito e acontece no stand do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP), a partir das 14h, no Centro de Convenções do Anhembi, em Santana.

Voltada para profissionais e estudantes das áreas de Saúde, Farmácia e Medicina Veterinária, a palestra aborda o manejo e os estudos farmacológico e farmacotécnico dos mais recentes antibióticos veterinários utilizados na terapêutica. Também são apresentados os riscos de resistência microbiológica, tema de extrema relevância na medicina veterinária atual.

“A antibioticoterapia veterinária é um tema importante, pois envolve não apenas o bem-estar animal, mas também a saúde pública, considerando o risco de resistência antimicrobiana. Estar neste congresso nos permite atualizar e compartilhar conhecimento, inovações e tendências do mercado”, informa o coordenador do curso de Farmácia da UNG, Anderson Carniel.