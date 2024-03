UNG Itaquaquecetuba oferece atendimentos psicológicos à população

A Universidade Guarulhos (UNG), campus Itaquaquecetuba, por meio da Clínica-Escola de Psicologia, está com agenda de atendimentos aberta para crianças a partir de 5 anos, adultos e idosos. As consultas são realizadas pelos alunos do sexto semestre em diante, os quais são supervisionados por professores, e por um valor acessível.

Entre os serviços disponíveis estão avaliação psicológica, psicoterapia, terapia familiar e de casal, atendimento especializado em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e psicanálise. O psicólogo e responsável pela Clínica-Escola, Matheus Medeiros, explica sobre o papel fundamental da psicoterapia na resolução de conflitos de cada paciente. “O autoconhecimento promove a autoestima e o fortalecimento emocional, resultando em relacionamentos interpessoais mais saudáveis e bem-estar na vida cotidiana”.

A diretora da UNG Itaquequecetuba, Suzilaine Lopes, reforça que os atendimentos também beneficiam os estudantes em fase de estágio, pois eles orientam a população. “Além das consultas exercerem um papel importante para interessados em realizar um acompanhamento psicológico, são um meio de formar excelentes profissionais”, conclui.

As consultas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 15h. Os interessados devem se inscrever ou obter mais informações por meio do telefone (11) 91763-2834 ou comparecer na Clínica-Escola da UNG Itaquaquecetuba, localizada na Av. Uberaba, 251 – Vila Virginia.