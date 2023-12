UNG é reconhecida como Instituição Socialmente Responsável

A Universidade Guarulhos (UNG) conquistou o selo de Instituição Socialmente Responsável 2023-2024, concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES). A certificação, com validade de um ano, comprova mais uma vez que a Instituição realiza ações de qualidade e excelência com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável da comunidade.

Entre as iniciativas desenvolvidas por meio de projetos de Responsabilidade Social e extensão estão: Capacita, que oferta cursos gratuitos para a comunidade; campanha Trote Legal, com arrecadação de alimentos para famílias carentes; Ser Leitor; Doe Sangue, Doe Vida; limpeza nas praças da cidade, dentre outras.

Para o reitor da UNG, Yuri Neiman, a conquista é um reconhecimento da dedicação por meio de ensino, pesquisa e extensão. “O selo comprova mais uma vez o engajamento da nossa comunidade acadêmica em questões sociais. Temos ampliado a nossa presença na sociedade com inúmeras iniciativas que fazem a diferença e têm a participação ativa de alunos e professores”, afirmou.