UNG apoia diretorias educacionais em encontro de planejamento anual

Entre os dias 22 e 24 de janeiro, a Universidade Guarulhos (UNG) participou do Encontro de Planejamento 2025 das diretorias de ensino de Guarulhos Sul e Norte. A iniciativa reuniu diretores, coordenadores pedagógicos e supervisores escolares para alinhar estratégias e aprimorar a educação no município. Os encontros aconteceram no Anfiteatro F da Instituição de Ensino Superior (IES) e na Escola Estadual Conselheiro Crispiniano, reforçando a parceria entre a universidade e a rede pública de ensino.

A dirigente regional de Guarulhos Norte, Vera Curriel, destacou a relevância do evento para o aprimoramento das atividades escolares. “Iniciar o ano com orientações sobre as melhores práticas de formação e metodologias dentro da UNG, foi extremamente significativo. A instituição tem sido um apoio constante ao ensino público na cidade”, afirmou.

Maria Aparecida, dirigente da regional Guarulhos Sul, também enfatizou a importância da parceria com a universidade. “A UNG é nossa aliada de longa data, e contar com seu suporte na capacitação dos nossos profissionais para o ano letivo de 2025 é um grande privilégio. Começamos este ciclo com novas perspectivas e motivados a impulsionar o desempenho dos nossos alunos”.

Representando a Universidade Guarulhos, a coordenadora acadêmica da Instituição, Fernanda Marcucci, falou sobre a relevância da colaboração no evento. “Foi um prazer para nós, da UNG, participar da semana de planejamento educacional das regionais Norte e Sul. Nossa universidade tem 55 anos de história no ensino superior e, entre os 120 mil profissionais formados, muitos educadores que atuam na cidade passaram por nossa instituição. Sentimos orgulho em apoiar as ações que direcionarão as atividades na rede pública ao longo do ano”, concluiu.