Unesp abre processo seletivo unificado para programas de pós-graduação

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp abriu pela primeira vez um processo seletivo unificado para ingresso em 48 Programas de Pós-Graduação (PPGs) da universidade. A seleção está sendo feita pela Vunesp, com taxa de inscrição de R$ 93 para os candidatos. As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro pelo site da Vunesp – clique aqui para mais informações.

Os cursos de mestrado e doutorado stricto sensu são gratuitos na Unesp. O Processo Seletivo Unificado para ingresso na pós-graduação da Unesp é composto pelos instrumentos de avaliação previstos no edital específico do PPG escolhido. Todos os instrumentos de avaliação serão aplicados remotamente. Aqueles programas com previsão de realização de prova digital de conhecimentos específicos e/ou de nivelamento em língua estrangeira aplicarão essas provas em 10 de novembro, nos períodos da manhã e da tarde.

Os PPGs desta seleção abrangem diversas áreas do conhecimento e têm sede em 15 campi universitários diferentes: Araçatuba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Tupã.

A construção de uma seleção unificada para a pós-graduação na Unesp foi discutida com todos os coordenadores dos programas de pós-graduação em um evento realizado na capital paulista em 24 de junho, com a participação de técnicos da Vunesp, da professora Denise Pires de Carvalho, presidente da Capes, e da professora Maysa Furlan, que proferiram palestra sobre os avanços da pós-graduação no Brasil e na Unesp, respectivamente.

Criada como Fundação para o Vestibular da Unesp, a Vunesp se tornou uma das principais referências no país na aplicação de avaliações, provas e concursos e, durante a pandemia de Covid-19, desenvolveu de forma experimental um sistema online para apoiar o ingresso em programas de pós-graduação da universidade que estavam impedidos de fazer seleções presenciais. Tal experiência serviu de base para a construção de uma seleção unificada para a pós na Unesp.

“É mais uma das ações desta pró-reitoria com vistas a proporcionar a consolidação da identidade dos programas de pós-graduação da Unesp, ampliar a visibilidade e a excelência da pós-graduação, sua diversidade e abrir uma oportunidade de atrair potenciais alunos, com aptidões para mestrado e/ou doutorado, de outras regiões do país, da América Latina e da África, por exemplo, onde temos ainda professores carentes de formação de alto nível em todas as áreas do conhecimento. Ou seja, a seleção unificada é uma construção importante para melhorar a integração e a interlocução entre os diversos atores que atuam nos programas de pós-graduação dentro da estrutura multicampus da universidade”, afirma a pró-reitora de pós-graduação Maria Valnice Boldrin, reforçando que o modelo unificado mantém a plena autonomia dos programas.

“A pró-reitoria de pós-graduação da Unesp não interfere na especificidade do processo de seleção de cada programa, mas usa a plataforma Vunesp para alcançar novos candidatos, em horizontes além do entorno de cada PPG”, diz.

O edital da seleção prevê um treinamento com instruções sobre a forma de acesso ao ambiente digital e de realização da prova digital, que ficará disponível para os candidatos na véspera da realização das provas para aqueles programas que realizarão prova digital.