Unesp abre 3.040 vagas para cursos de pós-graduação à distância

A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) abriu inscrições para cinco cursos de pós-graduação lato sensu em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Os cursos são ofertados pela Unesp por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Desenvolvidos na modalidade à distância (EaD), todos os cursos são gratuitos e voltados à formação de professores da Educação Básica e à capacitação de servidores públicos que exerçam funções de gestão e/ou assessoramento.

Os cursos e vagas previstas estão assim distribuídos:

– Gestão pública municipal (200 vagas)

– Educação especial com ênfase no atendimento educacional especializado – AEE (880 vagas)

– Educação especial com ênfase no transtorno do espectro autista – TEA (880 vagas)

– Educação especial com ênfase em altas habilidades ou superdotação (200 vagas)

– Educação 5,0; metodologias ativas e ensino híbrido (880 vagas)

As informações detalhadas dos cursos e os editais do processo seletivo podem ser acessados na página da CDeP3 por meio do link: https://www2.unesp.br/portal#!/iep3/parcerias/

As inscrições estarão abertas até 18 de abril e são totalmente gratuitas. O processo de inscrição é realizado no Sistema de Processo Seletivo da CDeP3, que pode ser acessado no link: https://edutec.unesp.br/processo_seletivo/index.php

O início dos cursos está previsto para a segunda semana do mês de junho de 2024.