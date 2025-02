Uma nova “Heart-Shaped Box”: Luiza Girardello desconstrói e recria clássico do Nirvana

Algumas músicas parecem intocáveis. São hinos de uma geração, carregam um peso cultural imenso e tornam qualquer releitura um desafio. “Heart-Shaped Box”, do Nirvana, é um desses marcos. Lançada em 1993 no icônico In Utero, a canção de Kurt Cobain traduz angústia e complexidade emocional, envolta em guitarras distorcidas e um vocal que oscila entre o lamento e o grito de desespero. Como reconstruir essa obra sem perder sua essência?

Luiza Girardello encontrou sua resposta: despir a canção de sua armadura grunge e revelar sua vulnerabilidade em um formato Pop Jazz / Alternative Pop, acompanhado por um quarteto de cordas. O resultado é uma releitura ousada, mas profundamente respeitosa à dor e à intensidade da versão original.

Lançada no dia 20 de fevereiro, aniversário de Kurt Cobain, essa nova interpretação não é apenas uma homenagem ao Nirvana. Ela também reflete a própria trajetória de Luiza, que, assim como Cobain, encontrou na música um refúgio e uma forma de expressão genuína. Ao ressignificar a canção, a artista imprime sua identidade em cada nota e silêncio dessa nova versão.

Essa releitura ganhou ainda mais força com a colaboração do arranjador e coprodutor João Vitor Costa Dias, que trabalhou ao lado de Luiza para dar nova forma à música. O resultado é uma interpretação sofisticada e intensa, que mantém a essência do clássico enquanto o transporta para um novo universo sonoro.

Mais do que uma simples regravação, essa versão chega ao público como um manifesto artístico: um convite para ouvir “Heart-Shaped Box” sob outra ótica, percebendo nuances que podem ter passado despercebidas na intensidade da versão original. O arranjo minimalista, guiado por cordas e uma interpretação vocal carregada de emoção contida, transforma a raiva em contemplação, o desespero em um lamento sutil. Se na voz de Cobain a música era um grito, na interpretação de Luiza, ela se torna um sussurro que ecoa por dentro.

“Heart-Shaped Box” marca a estreia da cantora, compositora e empresária Zabelê Gomes como curadora musical. Esse será o primeiro de uma série de lançamentos que ela fará ao longo de 2025, por meio de sua marca ZaMusic, em parceria com o selo Musikorama.

Com uma trajetória consolidada, Zabelê ganhou notoriedade no grupo SNZ (Wea), onde lançou diversos álbuns e alcançou grande sucesso na indústria musical. Paralelamente à curadoria artística, ela segue expandindo sua carreira solo e já está em estúdio gravando seu próximo álbum, com lançamento mundial previsto para 2025.

Filha dos icônicos Pepeu Gomes e Baby do Brasil, Zabelê construiu sua identidade artística transitando entre pop, MPB e influências eletrônicas. Atualmente, além de levar sua música para Nova York, também atua no desenvolvimento de novos talentos por meio de sua agência Z.A. Company.

“Heart-Shaped Box” chega ao público por meio da união entre ZaMusic, Musikorama Music e New Music Brasil, e já está disponível em todas as plataformas de streaming. Luiza Girardello é a primeira artista lançada sob a curadoria artística de Zabelê.