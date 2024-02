Uma manhã de diversão ao ar livre com o Sesc no Parque 

O Sesc São Caetano estará no Parque Provincia de Treviso, dia 25 de fevereiro, das 9h às 13h com mais uma edição do projeto “Sesc no Parque”, que com o apoio da Prefeitura Municipal, oferece uma variedade de atividades gratuitas relacionadas ao esporte, lazer e recreação, promovendo a socialização e a participação comunitária.

O Parque Provincia de Treviso está localizado na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, 83, Bairro Fundação e conta com uma variedade de espaços ao ar livre, com atrações voltadas ao bem-estar e qualidade de vida. No último domingo do mês, os participantes poderão escolher entre propostas variadas, com materiais como bolas, raquetes, cordas, brinquedos e outros.

Literatura na Calçada com Trupe BorboLetras: das 10h às 13h, a Trupe BorboLetras estará presente para encantar as crianças com histórias e contos na calçada do Parque Província de Treviso. Uma oportunidade imperdível para mergulhar no universo mágico da literatura infantil em um ambiente ao ar livre.

Esporte e Atividade Física: A equipe do Sesc estará à disposição das 9h às 13h, para oferecer uma variedade de atividades esportivas e recreativas para todas as idades. Desde jogos tradicionais até brincadeiras criativas e mini esportes, só precisa escolher e participar.

O Incrível Número Final com Bando Golíardis: Prepare-se para se encantar com o espetáculo “O Incrível Número Final”, apresentado pelo Bando Golíardis. Das 11h às 12h, os palhaços e palhaças protagonizam um circo onde todos são bem-vindos. Com habilidades telepáticas, malabarísticas, acrobáticas e aquáticas, o espetáculo promete arrancar sorrisos e aplausos de toda a plateia.

Venha participar desse dia cheio de diversão e entretenimento no Parque Província de Treviso. Não perca essa oportunidade de desfrutar de atividades culturais e esportivas ao ar livre em família. A entrada é gratuita e a classificação é livre para todas as idades.

SERVIÇO:

Sesc no Parque

Praça Comendador Ermelino Matarazzo, 83 – Fundação – São Caetano do Sul

Dia 25 de fevereiro, das 9h às 13h

Recomendação etária: Livre

Ingressos: Grátis, sem necessidade de retirada de ingressos

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul