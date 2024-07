Uma imersão nas atrações de Paris, entre museus, praças e jardins

O luxo pode ser a palavra mais frequentemente associada à capital francesa, mas grande parte do fascínio se deve ao patrimônio cultural. “Os franceses são orgulhosos de sua cultura e o governo investe milhões de euros para manter coleções de museus e promover pesquisas acadêmicas em suas universidades, que estão entre as melhores do mundo”, lembra Marcelo de Paiva, professor de História da Escola Técnica Estadual (Etec) de Tiquatira, da Capital. Paiva usa como exemplo desse cuidado a rapidez do restauro da catedral de Notre Dame, devastada por um incêndio em 2019. O local, que começou a ser construído em 1163, deve abrir as portas aos fiéis – e ao público – em dezembro, apenas cinco anos depois da tragédia.

O professor aponta ainda dois elementos indiscutíveis do patrimônio francês: “a Sorbonne, uma das cinco universidades mais antigas ainda em atividade, contando com milhares de alunos estrangeiros, e o Museu do Louvre, que contém o maior acervo de arte do mundo”.

Depois de viver ao longo de um ano na cidade, para um doutorado sanduíche (programa em que o doutorando faz parte dos estudos em outra instituição brasileira ou do exterior) na Université Paris 1 Pantheón-Sorbonne, Paiva dispõe de um roteiro cultural na ponta da língua: “a Conciergerie, a Saint-Chapelle, o Panthéon, o Musée D’Orsay, o Orangerie, o Jeux de Paume, o Grand e o Petit Palais, o Georges Pompidou e, especialmente, o Louvre são visitas incontornáveis da cidade, com uma riquíssima programação de exposições temporárias que entram em cartaz periodicamente”, conta.

Circuito insólito

Em um país tão cuidadoso com seu patrimônio, sobram espaços interessantes que nem sempre constam na linha de frente dos guias turísticos. Entre os roteiros menos convencionais estão o museu sobre as catacumbas, os esgotos de Paris e até um cemitério, o Père Lachaise. “Lá estão sepultadas diversas personalidades célebres, como o pintor Eugène Delacroix, o escritor Oscar Wilde e até o astro do rock Jim Morrison”, avisa. Para quem quiser explorar o cemitério que, em alguns espaços, mais lembra um bucólico jardim, há mapas à venda na entrada.

O professor indica ainda o Musée Carnavalet (sobre a história de Paris, inclusive a Revolução Francesa), a Opera Garnier e o Museu da Imigração. “Há também interessantes museus sobre os povos colonizados pela França, como o Institut du Monde Arabe e o Museu Cernuschi, de arte asiática”, explica. O Musée Du Quai Branly, com artefatos dos povos africanos, chama a atenção da rua: com arquitetura assinada por Jean Nouvel, um os mais célebres arquitetos da atualidade, o edifício exibe cores fortes na fachada, que se revelam através da exuberante vegetação que a recobre.

Paris em conta

Os ingressos para alguns espaços podem custar caro, eventualmente, mas o professor avisa que há gratuidade e horários estendidos em determinados dias da semana. “É possível fazer visitas aos monumentos históricos, museus e centros de exposição às vezes com a opção de combos de ingressos, incluindo pacotes para grupos”, informa. Segundo ele, não faltam concertos gratuitos nas igrejas, por exemplo, ou eventos em parques e locais públicos.

É possível aproveitar a cidade fora do circuito estritamente cultural e perambular, “passeando pelas margens do Rio Sena, visitando mirantes como o bairro de Montmartre ou o alto da Galerie Lafayett, além dos muitos parques com suas obras de arte e jardins caprichosamente cultivados”, continua o professor. “Uma atração quase irresistível na capital da moda é aproveitar a época das liquidações de roupas, ou ‘soldes‘, que ocorrem geralmente nos meses de julho e janeiro”.