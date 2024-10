Uma festa teatral para Antônio Abujamra: “Hamleto” no Teatro Ipanema

O mestre Antônio Abujamra (1932 – 2015), que faria 92 anos em 2024, é homenageado com uma performance inédita da aclamada companhia que fundou, “Os Fod**os Privilegiados”, com participação de Antonio Grassi e sob a batuta do seu filho, o premiado músico André Abujamra. O texto escolhido faz parte dessa história: “Hamleto”, do italiano Giovanni Testori e baseado no “Hamlet” de William Shakespeare. Após o sucesso da estreia no Teatro Dulcina, a peça retorna em curtíssima temporada no Teatro Ipanema Rubens Corrêa de 01 a 24 de novembro, com sessões às sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h.

“Hamleto” tem como tema a busca de um príncipe para vingar a morte de seu pai. A trama densa evoca conflitos de família, amores, loucura e sanidade, filosofia, poder e moralidade. Antônio Abujamra dirigiu cinco encenações do texto, sempre atualizando sua adaptação: “O Hamlet” (SP, 1981, elenco masculino), “O Hamleto” (SP, 1984, elenco feminino), “Hamletto” (NY, 1986, elenco feminino), “Um Certo Hamlet” (RJ, 1991, elenco feminino) e “Hamlet É Negro” (RJ, 2002, elenco de atores e atrizes negros). Nesta nova montagem, contemplada no Programa Funarte Aberta, o “Hamleto” de Giovanni Testori ganha interferências atuais de projeção e linguagem do Tik Tok, Inteligência Artificial e músicas originais, sob a visão moderna e multimídia de André Abujamra.

Abu em IA

Em 2024, o premiadíssimo músico André Abujamra, filho do mestre, assina a direção e traz a Inteligência Artificial para a cena carioca. Em meio a projeções inusitadas que compõem o cenário, os personagens se apresentam anarquicamente acompanhados pelo coro. A peça se desdobra em diálogos do teatro com o áudio visual. A trilha, composta também por Abujamra filho, é um espetáculo à parte e faz atores e espectadores mergulharem num universo único criado para uma verdadeira festa teatral inventiva e ousada, características da companhia.

– Vamos levar alegria, rigor e caos ao palco! “Ciganos do underground”, os Fod**os Privilegiados estão vivos e potentes recriam o legado, se reinventam – exalta o diretor.

Três décadas em prol da cultura

Fundada por Antônio Abujamra, a Cia. Os Fod**os Privilegiados, coletivo iniciado em 31 de janeiro de 1991, no auditório da Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, estreava, em 14 de junho daquele ano, “Um certo Hamlet”, no Teatro Dulcina, da Funarte. Com um elenco totalmente feminino, o espetáculo rendeu a Vera Holtz a premiação de melhor atriz na quarta edição do Prêmio Shell de Teatro e a Antônio Abujamra o Prêmio Molière de melhor direção, no mesmo ano. Do elenco participavam também Ana Jansen, Cláudia Abreu, Deborah Catalani, Rafaela Amado, Sofia Torres e Suzana Faini.

Em 1996, a companhia estudou toda a obra do dramaturgo Nelson Rodrigues, em especial peças de teatro, folhetins, e o romance “O casamento”, cuja adaptação teatral o grupo estreou, no ano seguinte, com direção de Antônio Abujamra e João Fonseca, no Festival de Curitiba (com sucesso de crítica e público). Naquele ano e nos seguintes, encenou a obraem diversos festivais, nacionais e internacionais, e recebeu o Prêmio Shell – Direção e Figurino, além da indicação de Melhor Atriz, para Guta Stresser.

Em 2003, Abujamra, à frente do Teatro Glória, fez uma montagem da peça com um elenco composto por pessoas pretas. Em 2021, sob a direção de João Fonseca, diretor artístico da companhia desde 2001, após a saída de Antonio Abujamra, dirigiu a leitura dramatizada do texto, em homenagem ao mestre, pelo Itaú Cultural, de forma híbrida, com dois elencos integrantes do coletivo – feminino e masculino –, com o título “Um Outro Hamlet”.

Mesmo sem subsídio permanente, a companhia desenvolve oficinas, seminários, grupos de estudos e pesquisa, leituras dramáticas, tributos e montagens de textos clássicos e contemporâneos de autores nacionais e estrangeiros. Sempre com foco na investigação de linguagem e ampliação de plateias no teatro, horizontes que pautam sua linha de atuação no mercado cultural brasileiro.

Ficha técnica:

Direção geral: André Abujamra

Direção cênica e de movimento: Johayne Hildefonso

Músicas originais: André Abujamra

Figurino: Márcia Marques

Cenário: Nello Marrese

Iluminação: Dani Sanchez

Direção de produção e administração: Filomena Mancuzo

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Produção executiva: Beto Bruno

Programação visual e mídias: Julia Andrade

Apoio artístico: João Fonseca e Rafaela Amado

Assistência de direção: Giovania Costa, Mauro Marques e Pedro Pedruzzi

Assistente de produção: Marta Guedes

Assistente de figurino e produção: Ivete Rodrigues

Apoio de produção de cenário: Sérgio Lopes

Técnico de som e vídeo: Enrico Baraldi

Operador de luz: Ricardo Meteoro

Máscaras do figurino: Giovanni Targa

Elenco: Antonio Grassi, Alexandre Lino, Beto Bruno, Claudio Gomes, Dani Fontan, Filomena Mancuzo, Giovania Costa, Iris Bustamante, Isis Lua, Isley Clare, Ivete Rodrigues, Márcia Marques, Marta Guedes, Mauro Marques, Pedro Pedruzzi e Ricardo Souzedo

Voz off através da IA (inteligência artificial) da personagem Espectro: Antônio Abujamra

Voz off da personagem Gertrude: Rose Abdalah

Voz off da personagem Claudios: Beto Lobo

Projeto contemplado no Programa Funarte – Aberta

Espaço Cultural da Fundação Nacional de Artes – Funarte

Serviço:

Temporada: de 01 a 24 de novembro, sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Ipanema Rubens Corrêa – Rua Prudente de Morais, 824 – Ipanema, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) pelo site https://riocultura.eleventickets.com/#!/apresentacao/9178e6776a8ffab47523c000e500b66cd0cbdbe0

Classificação etária: 16 anos