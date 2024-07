Uma das profissões mais bem pagas no Brasil e não é medicina

Uma sociedade não se faz apenas com profissões, cuja remuneração sejam as maiores do mercado, mas sabemos que, os custos dos estudos, a dedicação e os desejos de ter uma vida confortável, fazem com que os jovens busquem as profissões que melhor remuneram.

A profissão de Economista: alta demanda e salários atrativos no Brasil

Na busca por profissões bem remuneradas no Brasil, muitos jovens ainda ficam na dúvida sobre a escolha da carreira de economista. Mas, estudos recentes da Strong Business School mostram que a profissão de economista é uma das que melhor tem empregabilidade no mercado de trabalho. Segundo professor de economia, Sandro Maskio da Strong Business School, “O mercado oferece mais oportunidades para economistas do que as faculdades brasileiras conseguem formar, levando a uma alta demanda e, consequentemente a salários mais atrativos.“.

Economista está entre as 10 profissões mais bem pagas do Brasil. Segundo uma pesquisa conduzida pela economista Janaína Feijó, da FGV, com dados das 126 profissões listadas na Pnad Contínua do IBGE. O levantamento analisou profissionais do setor privado e com ensino superior com salários acima do rendimento médio no Brasil , que é de R$ 2.836 , e tendo como base comparativa os segundos trimestres de 2012 e 2023. A professora Janaina concluiu que um economista ganha salários médios de R$ 8.645,00. Correlação estudo e trabalho

Além disso, o estudo ressalta a importância da educação no mercado de trabalho, destacando que pessoas com ensino superior completo tendem a ganhar significativamente mais do que aquelas com menor nível de escolaridade. O levantamento ainda mostra a relevância da educação para o mercado de trabalho, tanto para conseguir um emprego quanto para garantir melhores salários. De acordo com o IBGE , do 2º trimestre de 2023, pessoas que têm “superior completo” ganham, em média, 4 vezes mais do quem tem “menos de um ano de estudo”; 2,5 vezes mais do os que têm “ensino médio incompleto” e 2 vezes mais do que quem tem “superior incompleto”

A formação em economia não apenas proporciona boas remunerações no Brasil, mas também abre portas para diversas oportunidades de trabalho no mercado global, com áreas de atuação que vão desde o mercado financeiro até o setor educacional. A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) lista 38 descrições de profissões para economistas, abrangendo desde áreas mais amplas, como financeira e educacional, até outras mais específicas, como agroindustrial, setor público, ambiental e urbano. Investir na carreira de economista pode ser uma escolha promissora para quem busca estabilidade financeira e diversidade profissional.

Nos Estados Unidos, dados mais recentes mostram que existem 16.420 economistas com uma remuneração média de US$ 132.650 por ano. Em comparação, os contadores ganham em média US$ 90.780 por ano, o que representa uma diferença de 46% a mais para os economistas, segundo o U.S. Bureau of Labor Statistics.

Para o professor Valter Palmieri Jr., da Strong Business School, “Muitas pessoas deixam de cursar economia por um certo desconhecimento do que faz exatamente um economista. No entanto, quem se forma em economia não necessariamente irá trabalhar em uma empresa com o título específico de ‘economista’. Isso se deve à versatilidade da profissão, que permite aos profissionais transitarem por diversas áreas distintas. As competências adquiridas no curso de economia possibilitam atuar em áreas comerciais, financeiras, administrativas, análise de mercado, planejamento estratégico, entre outras. Além disso, há oportunidades em consultoria, áreas públicas, terceiro setor e pesquisa.”

O economista possui uma gama de competências altamente valorizadas no mercado de trabalho. Sua habilidade em resolver problemas, desenvolver pesquisas e elaborar estratégias, tanto em nível microeconômico quanto macroeconômico, destaca-se entre as demais profissões. Este profissional da área de negócios compreende com clareza o funcionamento e as especificidades de cada mercado. Graças à sua capacidade analítica, ao profundo conhecimento econômico e à interpretação de dados, o economista é capaz de captar a dinâmica do mercado e suas transformações ao longo do tempo, proporcionando insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas.