Uma aula de pilotagem com o Ford Mustang GTD em Nurburgring

Você já imaginou a sensação de fazer uma volta abaixo de sete minutos no circuito de Nurburgring? O piloto Dirk Muller, que realizou esse feito com o Mustang GTD, revela as técnicas que usou em cada trecho da desafiadora pista alemã num vídeo inédito – veja aqui.

As imagens mostram a visão do piloto no cockpit durante a prova no autódromo, cujo grau de dificuldade lhe rendeu o sugestivo apelido de “Inferno Verde”. Ao mesmo tempo, é possível acompanhar no rodapé a velocidade (até 300 km/h), cronometragem, posição no circuito e força G atuando no veículo. Uma verdadeira aula de pilotagem.

Apenas seis carros esportivos de produção em série já realizaram uma volta em menos de sete minutos em Nurburgring. A Ford tornou-se a primeira fabricante norte-americana a entrar nesse seleto clube, mostrando mais uma vez o talento e a tradição da sua engenharia. Dirk Muller conhece o circuito como a palma da mão e descreve no vídeo os principais desafios de cada seção, onde o menor erro significa perder o tempo de volta ou, o que é pior, risco alto de acidentes graves.

O Mustang GTD registrou o quinto melhor tempo da pista alemã: 6m 57,685s. Baseado no Mustang GT3 de corrida, ele é considerado o ápice da linha Mustang. Além de motor de 815 cavalos e carroceria de fibra de carbono, conta com recursos que vão além dos permitidos nos regulamentos de competição, incluindo freios de carbono-cerâmica, aerodinâmica ativa, supercharger e suspensão semiativa.

(17/12/2024)

