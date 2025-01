‘Uma Advogada Brilhante’ ganha primeiro trailer

A partir de 6 de março, o público brasileiro terá um reencontro nos cinemas com um dos maiores nomes do humor brasileiro. Leandro Hassum está de volta às telonas em “Uma Advogada Brilhante”, comédia nacional que acaba de ganhar trailer oficial. Confira:

Com direção de Ale McHaddo, que também assina o roteiro ao lado de Luiz Felipe Mazzoni e Cris Wersom, o longa é estrelado por Claudia Campolina, Bruno Garcia, Marcelo Mansfield, Paulinho Serra e Olivia Lopes, e conta com participações especiais de Nany People e Danilo Gentili.

“Logo após minha transição, passei por absurdos profissionais que nunca imaginei que existiam. Foi como abrir mão de superpoderes que jamais imaginei que tinha e ‘Uma Advogada Brilhante’ fala exatamente disso.”, explica a diretora Ale McHaddo. “Não fosse o humor, eu não conseguiria superar os preconceitos que sofri por ser uma mulher trans. Se o cinema tem o poder de discutir temas inconvenientes, a comédia pode ir além e desmontar preconceitos e conceitos equivocados com uma boa risada”, completa.

No longa, o advogado Dr. Michelle (Leandro Hassum) – com a pronúncia em italiano “Mikele” – tem uma importante missão: garantir o sustento da ex-mulher e do filho e, caso não cumpra o acordo, ambos poderão se mudar para os Estados Unidos com o aval da justiça. No mesmo dia, ele ainda descobre que será demitido do escritório de advocacia onde trabalha, pois somente as advogadas mulheres continuarão trabalhando por lá. Entretanto, como acontece com frequência, seu nome é confundido com Dra. Michelle. A partir daí, ele vê uma oportunidade para manter seu emprego e conseguir dinheiro para pagar a pensão ao se passar por uma mulher.

O filme renova a parceria entre a diretora Ale McHaddo e o ator Leandro Hassum, que teve início em 2019, com o filme “Amor Dá Trabalho”. Também trabalharam juntos em outros dois títulos: “Amor sem Medida” e “Meu Cunhado é um Vampiro”. “Uma Advogada Brilhante” é uma produção da 44 Toons e Warner Bros. Discovery, com distribuição da Downtown Filmes e apoio do Telecine.

Sinopse

O confuso e cômico advogado Michelle detesta seu nome por ser confundido com um nome feminino. Seu nome lê-se Mikele, mas ninguém consegue acertar. Ele recebe a incumbência de sustentar a ex-mulher e o filho, ou ambos serão liberados pela juíza de família a se mudar para os Estados Unidos. Como notícia ruim não anda sozinha, no mesmo dia, ele descobre que o escritório de advocacia onde trabalha foi comprado, e somente as advogadas mulheres continuarão trabalhando lá. Aí é que a sorte, ou o azar, de Mike muda. Seu nome é confundido com Dra. Michelle, e ele ganha uma segunda chance. Só precisa se passar por mulher para continuar empregado e ter dinheiro para bancar a pensão. Uma comédia de erros em que Leandro Hassum brilha como uma advogada e engana a todos para garantir seu emprego. Entre as aulas de aeróbica e as cantadas que leva na rua, ele descobre que não basta calçar saltos altos para se tornar uma advogada brilhante.

Ficha Técnica

Direção: Ale McHaddo

Direção de Fotografia: Paulo de Tarso “Disca”

Direção de Arte: Vera Hamburger

Roteiro: Ale McHaddo, Luiz Felipe Mazzoni, Cris Wersom

Produção Executiva: Guilherme Machado de Sá, Lili Bandeira, Rafael Reinoso

Com: Leandro Hassum, Claudia Campolina, Bruno Garcia, Marcelo Mansfield, Olivia Lopes, Felipe Torres, Paulinho Serra, Renata Brás, Cris Wersom, Fernando Alves Pinto

Música: Clovis Vilela