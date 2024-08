Uma a cada quatro escolas com melhores resultados no Ensino Médio no Brasil estão em SP

No ranking das 100 escolas públicas de Ensino Médio do Brasil com os melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado na quarta-feira (15), uma em cada quatro escolas está em São Paulo e obteve nota acima da média nacional de 5,5. Na lista, 20 unidades estão ligadas a duas pastas do governo estadual: a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI).

A unidade mais bem colocada, em 6º lugar, é o Colégio Técnico Industrial Professor Isaac Portal Roldán, em Bauru. A escola é vinculada à Universidade Estadual Paulista (Unesp) e registrou 7,4 no Ideb. Logo depois, está a E.E. 9 de Julho, de Taquaritinga, na 16ª posição geral. Desde 2019, a escola faz parte do Programa Ensino Integral e alcançou 6,9 – um avanço de 56% em comparação com a edição de 2021.

Em 23º lugar está o Colégio Técnico de Lorena Professor Nelson Pesciotta, no município de Lorena, e ligada à Universidade de São Paulo (USP) com média 6,7. A nota é a mesma conquistada pela Etec de Registro, unidade do Centro Paula Souza, no Vale do Ribeira, e a 24ª no ranking. A Etec Vasco Antônio Venchiarutti, em Jundiaí, é a quinta melhor no estado de São Paulo e a 31ª no top 100 Brasil.

Unidades na capital, RMSP e interior

Das 24 escolas no ranking, sete estão localizadas na capital e na região metropolitana de São Paulo. Em relação à administração, 16 estão vinculadas ao Centro Paula Souza, duas a universidades públicas estaduais de São Paulo (Unesp e USP) e outras duas à Seduc-SP.