Um terço dos paulistanos diz ter ficado sem luz nas últimas semanas, mostra Datafolha

Três de cada dez paulistanos disseram ter ficado sem energia elétrica em casa nas últimas semanas, e 42% ficaram mais de um dia sem luz. Na média, o problema durou 35 horas para quem foi afetado.

Entre os 47% que relataram prejuízos, 7% tiveram aparelhos eletrônicos queimados. Já 42% disseram ter alimentos perdidos por falta de refrigeração, problema que também estragou remédios de 6% dos entrevistados.

É o que mostram números de pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (25), na qual 70% dos paulistanos apontam a Enel como muito responsável pelos apagões que afetam a cidade de São Paulo e 23 municípios de sua região metropolitana.

A pesquisa entrevistou 1.204 pessoas em São Paulo com 16 anos ou mais nos dias 23 e 24 de outubro. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos no total da amostra, com nível de confiança de 95%.

Entre os afetados, 10% disseram ter ficado sem usar aparelhos para monitoramento e tratamento médico.

Mais da metade (54%) relata não ter entrado em contato com a Enel, por causa de falta de energia. Entre quem buscou a empresa, 20% disseram que foram atendidos, e 26% afirmaram que não tiveram retorno.

Além de a concessionária ter sido apontada como muito responsável pelos apagões por 70% dos entrevistados, parcela similar, de 71%, afirmou que o contrato da empresa deveria ser cancelado. Já 24% disseram que não, e 6% afirmaram que não sabem.

Os governos federal, estadual e municipal são responsabilizados por uma parcela menor da população.

Para 51% dos entrevistados, a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) é muito responsável pelos apagões. Já o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) é apontado como muito responsável por 49%, enquanto a gestão Lula (PT), por 46%.

Desde o ano passado, dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) indicam que a qualidade do serviço prestado pela Enel tem piorado. De janeiro a agosto deste ano, os apagões aumentaram em regiões onde estão 3,3 milhões de clientes da empresa, segundo dados da agência reguladora.

O centro da capital, onde estão mais de 100 mil consumidores, foi a área na qual a duração das quedas de energia mais aumentou.

A contagem oficial da Aneel da duração da interrupção do fornecimento de energia, usada para avaliar a qualidade do serviço, não considera falhas com menos de três minutos, nem aquelas que ocorrem em dias considerados críticos ou situações de emergência.

Isso significa dizer que a maior das ocorrências de interrupção de energia causada por temporais não é levada em conta para a apuração desses números.

