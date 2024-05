Um Guia Sobre Bônus de Rodadas Grátis Para Iniciantes

O mundo dá muitas voltas. Caça-níqueis sempre atraíram multidões no Brasil. A primeira máquina foi inventada no final do século XIX, nos Estados Unidos, mas virou febre por aqui nos anos 80. Desde então, o polêmico passatempo passou por liberações e proibições. Em 2004, Lula proibiu “de vez” as máquinas de caça-níquel e as físicas continuam proibidas até hoje.

No entanto, este mercado vive uma nova fase no país, com a sanção da Lei das Bets. A Lei das Bets também foi assinada pelo presidente Lula, 20 anos depois do mesmo proibir jogos de azar. A nova lei autoriza tanto apostas esportivas quanto plataformas online. Ou seja, agora posso aproveitar diversas opções de caça-níqueis, com segurança e transparência.

Melhor ainda, muitos sites oferecem promoções imperdíveis de rodadas grátis. Falo tudo sobre estas promoções aqui.

Entrando na Roda

Pixabay/Bru-nO

Máquinas são bem simples de jogar, e é por isso que fazem tanto sucesso. Não preciso de nenhuma habilidade ou conhecimento prévio para jogar. Preciso somente definir o valor da minha aposta, apertar o play e torcer. Nestes títulos, não tenho qualquer influência sobre o resultado. As apostas são feitas a cada rodada e os valores variam bastante entre um título e outro.

Promoções de rodadas grátis me oferecem justamente a oportunidade de tentar minha sorte, sem correr qualquer risco. Encontro este tipo de promoção incluída em pacotes de boas-vindas e também promoções menores, para clientes já existentes. Em alguns casos, a oferta de boas-vindas pode ser composta apenas por rodadas grátis, e códigos promocionais.

Regras da Diversão

A melhor parte deste tipo de oferta é ter a chance de jogar sem gastar nosso saldo de dinheiro. No entanto, isso não significa que tenha “dinheiro grátis”, ou um simples presente. Existem regras para aproveitar estas rodadas, e principalmente para sacar qualquer ganho que possa conseguir com ela. Listo abaixo as informações que você precisa conferir antes de aderir a uma oferta. São elas:

Prazos e Limites

Formas de Pagamento

Requisitos

Exclusividade de Bônus por Título

Termos e Condições

Prazos e Limites

As rodadas grátis, também chamadas de “free spins” nem sempre são liberadas todas de uma vez e costumam obedecer um limite diário. Por exemplo, uma promoção com 25 free spins pode me conceder apenas cinco rodadas por dia, durante cinco dias. Além disso, limites de valor por aposta e teto de ganhos também são comuns.

Formas de Pagamento

Fico sempre atento aos critérios da promoção, pois além de exigir um depósito mínimo, pode exigir que o depósito seja feito por um método de pagamento específico. É comum encontrar promoções que estão disponíveis apenas para determinadas carteiras digitais. Me certifico sempre de utilizar a forma de pagamento correta, para ter acesso ao bônus.

Requisito de Aposta

O requisito de aposta, chamado de “rollover requirement” ou “wagering requirement” em alguns sites, é uma informação crucial para qualquer promoção. Este requisito estabelece quanto devo apostar de meu bônus, antes de sacar qualquer prêmio. Considerando um bônus de R$ 5 com um requisito de aposta de 30x, deverei apostar o equivalente a R$ 150 (5×30), para poder retirar meus ganhos.

Títulos Disponíveis

Muitos sites utilizam promoções de rodadas grátis para promover lançamentos ou títulos específicos. Por este motivo, nem sempre consigo encontrar meus títulos preferidos disponíveis nas promoções. Antes de aderir à oferta, vejo qual título está envolvido na oferta.

Termos e Condições

Os Termos e Condições devem conter todas as informações relevantes para a minha oferta e é lá que tenho que ir para confirmar tudinho, para não me deixar levar apenas pelas vantagens que aparecem na propaganda.

Esta é a parte menos divertida da jogatina, mas é essencial para qualquer usuário sério. Afinal, ela é a única forma de eu aprender sobre os detalhes da promoção, para poder aproveitá-la da melhor forma.

Dentro da Lei

Pixabay/Bru-nO

Apurei que os títulos de cassino online foram legalizados recentemente no país, mas já fazem a cabeça da maioria dos jogadores online. Dados recentes apontam o Brasil em quarto lugar na lista de países que mais apostaram em sites na América Latina. Entretanto, a Lei das Bets também cria novas obrigações para os apostadores, como a cobrança de 15% dos ganhos com apostas, caso estes ganhos ultrapassem os R$ 2.112,00.

Com esse cenário em mente terei que tentar controlar meus gastos e medir bem todos os meus passos enquanto estiver jogando. Essas informações serão cruciais na hora de declarar o Imposto de Renda. As empresas de cassino online também pagam impostos sobre rendimento, precisam ter sede no Brasil e um sócio brasileiro na companhia, detendo pelo menos 20% do capital social.

Estas regras visam coibir crimes financeiros como evasão de divisas e sonegação de impostos, criando um ambiente mais transparente para mim enquanto usuário. A Lei das Bets também impõe a elaboração de políticas de jogo responsável, além de atestar a integridade e lisura dos resultados de cada aposta. Além disso, as empresas que quiserem operar no país deverão pagar uma outorga de R$ 30 milhões, que será válida por cinco anos. O Ministério da Fazenda ainda irá estabelecer os critérios para obtenção da outorga.