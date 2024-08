‘Um dos dias mais tristes da minha vida’, diz Massa sobre episódio com Alonso

“Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Depois disso, vivi um período diferente, porque não tinha mais um carro competitivo para brigar por vitórias como tinha antes”, contou Felipe Massa em entrevista ao jornal espanhol Marca.

O QUE MAIS ELE DISSE

Vitória negada. “Infelizmente, minha vitória foi negada na Alemanha em 25 de julho de 2010, exatamente um ano após meu acidente na Hungria”.

Críticas da imprensa. “Obviamente fui muito criticado pela imprensa porque depois do meu acidente não voltei a vencer uma corrida na Fórmula 1, mas cheguei perto várias vezes”.

O que mudou depois do acidente. “Não sinto que nada tenha mudado, no sentido de como eu era antes e como sou hoje. O que posso dizer é que nesta terça-feira (13) respeito muito mais a vida, tanto a minha quanto a dos outros”.

Valor à vida. “Você nunca pensa que alguma coisa vai acontecer, mas quando isso acontece, você valoriza muito mais a vida. Valorizo de fazer”.

O QUE ACONTECEU

“Alonso está mais rápido que você”. Durante a prova em Hockenheim em 2010, Felipe Massa liderava a prova e ouviu do rádio uma ordem da Ferrari para deixar Alonso, seu companheiro de equipe, ultrapassá-lo. A frase é lembrada até nesta terça-feira (13): “Alonso is faster than you”.

Acidente grave. O acidente a que Felipe Massa se refere na entrevista aconteceu durante o treino oficial do GP da Hungria de 2009. Na ocasião, ele foi atingido por uma cabeça de mola que se soltou do carro de Rubens Barrichello, perdeu os sentidos e bateu forte na proteção de pneus. O vice-campeão de 2008 fraturou o crânio e ficou dias em coma induzido.