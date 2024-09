Últimos dias para submissão de trabalhos no Fórum de Metodologias Ativas

Termina na segunda-feira (30) o prazo para submissão de relatos de experiência na quinta edição do Fórum de Metodologias Ativas da Unidade do Ensino Superior de Graduação (Cesu) do Centro Paula Souza (CPS). Professores, diretores, pesquisadores e demais profissionais da educação podem inscrever seus trabalhos, exclusivamente, pelo site. Com o tema Abordagem por projetos: práticas e possibilidades, o evento será realizado gratuitamente em outubro, na Capital. Confira mais informações no edital.

“A abordagem por projetos traz diversos benefícios para a educação, principalmente o estímulo ao pensamento crítico, criativo e reflexivo dos alunos, que precisam resolver problemas, tomar decisões e construir conhecimentos de forma autônoma e colaborativa”, explica a coordenadora de projetos da Cesu responsável pelo evento, Janaína Dourado.

Além da apresentação dos trabalhos selecionados, a programação prevê mesa-redonda e oficina com especialistas direcionadas a diversos aspectos da utilização de metodologias ativas. As inscrições para quem deseja participar como ouvinte estão abertas até 9 de outubro pelos links abaixo:

Diretores, coordenadores, professores e servidores administrativos do CPS

Comunidade externa

Serviço

5º Fórum de Metodologias Ativas

Local: Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão do CPS

Endereço: Rua Aurora, 15 – Santa Ifigênia – São Paulo

Submissão de trabalhos: até 30 de setembro, pelo site

Data do evento: 16 e 17 de outubro

Mais informações: no site