Últimos dias para se inscrever no 2º Festival de Cinema de São Bernardo

Referência no Brasil e América Latina, a Cia. Cinematográfica Vera Cruz foi um importante estúdio cinematográfico brasileiro fundado em 4 de novembro de 1949 em São Bernardo do Campo (SP). Após décadas desde o seu tombamento, a sua história atual será ressignificada através da celebração do 2º Festival de Cinema de São Bernardo do Campo, que acontece de 24 à 30 de novembro de 2024 nos lendários estúdios ainda existentes, com mais de 3,6 mil metros quadrados em vão livre e 20 metros de pé direito, que sediou a companhia.

O 2º Festival de Cinema de São Bernardo do Campo é um festival de filmes brasileiros, competitivo e de abrangência nacional. As inscrições estão abertas até 7 de outubro e são online e gratuitas. Poderão participar filmes de curta e longa-metragens nos gêneros de Ficção, Documentário e Animação nas Mostras “Terra do Cinema” e “Terra Bernardo”. As categorias de filmes, premiações e o regulamento estão disponíveis no website oficial. O festival tem por objetivo celebrar a história do cinema brasileiro, premiar e revelar artistas, obras e profissionais do cinema atual em terra de grande valor cultural e que guarda preciosas histórias do cinema nacional.

Aliado a isso, o festival promove também a introdução de jovens, iniciantes e estudantes através da participação em categorias de filmes com minutagem especial, compartilhando desta atmosfera e experiência competitiva única de premiação ao cinema brasileiro.

Estúdios e Pavilhões de São Bernardo

O conjunto de pavilhões é patrimônio histórico cultural tombado desde 1987 e, de forma inédita, abrirá seus imensos portões, símbolo da indústria cinematográfica brasileira, para os realizadores de cinema de todo o BRASIL a participarem através da inscrição de filmes no festival. Idealizado pelo artista natural da cidade, Rudy Serrati, o festival foi concebido em memória aos inestimáveis legados artístico, técnico e cultural da Cia. Cinematográfica Vera Cruz, considerada a “Hollywood Brasileira” dos anos dourados de 1950.

“Do planalto abençoado para as telas do mundo” – era o slogan da cia., que de fato se enraizou e transformou a terra São Bernardo em uma terra abençoada. Terra que acolheu artistas e técnicos excepcionais do cinema mundial, contando com profissionais de mais de 25 nacionalidades, obras cinematográficas de valor incalculável para a cultura brasileira e que foram amplamente premiadas nos principais festivais de cinema do mundo, como Cannes e Veneza.

Filmes como “Sinhá Moça” e “O Cangaceiro” receberam prêmios importantes da crítica internacional e projetaram os estúdios e o Cinema Brasileiro em amplitude mundial. “O Cangaceiro”, por exemplo, faturou 50 milhões de dólares e foi distribuído e prestigiado em mais de 80 países. O reconhecido apuro técnico de suas produções somou-se à qualidade interpretativa influenciada pelo Teatro Brasileiro de Comédia (TBC).

Já o elenco que teve passagem pela companhia, muitos artistas imprescindíveis da cultura brasileira foram revelados nesta TERRA SÃO BERNARDO, como o icônico ator Amácio MAZZAROPI e tantos outros despontaram para o sucesso através dos estúdios, a destacar: Eliane Lage, Ruth de Souza, Marisa Prado, Tônia Carrero, Cleide Yáconis, Ilka Soares, Mário Sérgio, Alberto Ruschel, Cacilda Becker, Paulo Autran, Anselmo Duarte, Ziembinski, Inezita Barroso entre outros.

“A Hollywood Brasileira é São Bernardense e nesta segunda edição do festival, os lendários estúdios irão renascer culturalmente para contar novas histórias: de ontem, de agora e de outrora. Prestigie o Festival de Cinema de São Bernardo do Campo e faça parte da HISTÓRIA VIVA DO CINEMA BRASILEIRO!” – Rudy Serrati, Idealizador e Diretor do Festival.

SERVIÇO

2º FESTIVAL DE CINEMA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

“A Terra do Cinema Brasileiro: onde o passado e o presente se conectam.”

Local: Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo (Av. Lucas Nogueira Garcês, 856 – Jardim do Mar – S.B. do Campo/SP).

INSCRIÇÕES DE FILMES: até 7 de outubro de 2024

FESTIVAL: 24 a 30 de novembro de 2024

Ingresso: Gratuito mediante doação facultativa de 02 Kg de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade da Cidade.

Realização: Cia.Cinematográfica Terra Bernardo