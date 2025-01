Últimos dias para se inscrever na Nova EJA e cursos profissionalizantes em SP

Os interessados em participar das turmas da Nova EJA, voltadas para o Ensino Médio, e da EJA Profissionalizante nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) de São Paulo têm até esta sexta-feira, 31 de janeiro, para realizar suas inscrições de forma online.

A iniciativa, que é resultado de uma colaboração entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) e o SESI-SP, visa atender jovens e adultos a partir dos 18 anos que não conseguiram finalizar o Ensino Médio na idade adequada. Os candidatos podem se inscrever através do portal oficial: https://inscricaonovaeja.sesisp.org.br.

As aulas serão oferecidas em uma combinação de 80% à distância, utilizando uma plataforma virtual acessível a qualquer hora do dia, e 20% em encontros presenciais. No caso da modalidade profissionalizante, os alunos poderão escolher entre diversos cursos de qualificação profissional, como Almoxarife, Assistente de Recursos Humanos, Controle de Qualidade, Programação de Produção, Costura sob medida, Desenho de Moda, Inspeção de Qualidade e Operação de Computador.

O curso de Ensino Médio tem uma carga horária total de 1.200 horas, enquanto os cursos de qualificação profissional contam com 240 horas. A metodologia adotada na EJA profissionalizante integra teoria e prática, proporcionando uma formação mais completa aos alunos. Para efetuar a inscrição, é necessário anexar cópias digitais do RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar.

As aulas estão previstas para iniciar em fevereiro em 20 CEUs, com a oferta sendo ajustada conforme o número de matriculados. Esta ação reflete o compromisso das instituições envolvidas em promover educação inclusiva e de qualidade, ampliando as possibilidades profissionais dos participantes.

Cada CEU disponibilizará aproximadamente 300 vagas, totalizando cerca de 6.000 oportunidades para estudantes interessados. Os polos abrangidos são: Água Azul, Alto Alegre, Alvarenga, Aricanduva, Caminho do Mar, Campo Limpo, Capão Redondo, Casa Blanca, Cidade Dutra, Feitiço da Vila, Guarapiranga, Navegantes, Paraisópolis, Parelheiros, São Mateus, Três Lagos, Três Pontes, Vila Rubi, Tiquatira e Sapopemba.