Últimos dias para participar do 3º Concurso de Crônicas Esportivas do Museu do Futebol

Escritores profissionais ou amadores e fãs de crônicas esportivas que queiram participar do 3º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol devem ficar atentos: as inscrições para o concurso vão até o dia 20 de junho. O tema deste ano é Futebol na Várzea e vai premiar as 20 melhores crônicas esportivas. Localizado no estádio do Pacaembu e atualmente em reformulação, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Realizado com o apoio do Programa de Ação Cultural – ProAC e parceria da Revista Placar, os prêmios do Concurso totalizam R$ 32 mil, sendo R$ 7 mil para o primeiro lugar; R$ 5 mil para o segundo; R$ 3 mil para o terceiro; e mil reais para quem ficar da 4º à 20ª posição. A crônica vencedora será publicada em uma edição impressa da Revista Placar. Além disso, o Museu do Futebol editará um livro com os 20 textos vencedores, com distribuição gratuita.

Qualquer pessoa pode participar, sejam profissionais da escrita ou amadores. É permitida também a participação de pessoas com menos de 18 anos, mediante autorização dos pais ou responsáveis. Os textos devem ser inéditos e ter tamanho máximo de 3.300 caracteres com espaço, incluindo título e nome do autor ou autora.

O regulamento do concurso está disponível aqui. O resultado será divulgado no site do Museu do Futebol e nas redes sociais até o dia 30 de julho.

Sobre o tema

Embora o termo “futebol na várzea” seja usado principalmente na cidade de São Paulo, o tema do concurso inclui quaisquer práticas periféricas de futebol, também chamadas de peladas, rachas, rachões, babas, entre outros. O objetivo é que os participantes criem suas narrativas inspiradas na modalidade do esporte praticada na periferia, nos campinhos de areia, na quadra ou no terrão – ou seja, o futebol sem distinção de gênero ou classe social.

A crônica é um texto curto, que fica entre o jornalismo e a literatura, abordando questões do cotidiano entremeadas por humor, crítica, ficção e/ou fantasia. A crônica não precisa ser um relato exato de um fato, mas a livre interpretação do autor ou autora sobre ele.

PREMIAÇÕES

Primeiro lugar: R$ 7.000,00 (sete mil reais); a publicação da crônica numa edição impressa e no site da Revista Placar, a critério desta; troféu; publicação da crônica em livro físico e e-book; divulgação nos demais canais oficiais do Museu do Futebol.



Segundo lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); troféu; publicação da crônica em livro físico e e-book; divulgação nos demais canais oficiais do Museu do Futebol.

Terceiro lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais); troféu; publicação da crônica em livro físico e e-book; divulgação nos demais canais oficiais do Museu do Futebol.

Do quarto ao 20º lugares: R$ 1.000 (mil reais); troféu; publicação da crônica em livro físico e e-book; divulgação nos demais canais oficiais do Museu do Futebol.

SERVIÇO

3º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol

Tema: Futebol de Várzea.

Inscrições de 20 de maio a 20 de junho de 2024.

Regulamento: Clique aqui

Formulário de inscrição: Clique aqui

Resultado até o dia 30 de julho no site e nas redes sociais do Museu do Futebol