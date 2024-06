Últimos dias para inscrição nos editais de Agentes Territoriais de Cultura

Termina no dia 10 de junho o prazo para inscrição nos editais que vão selecionar 601 Agentes Territoriais de Cultura. A data, que já foi prorrogada uma vez, encerra o período de adesão em todas as regiões do país.

Selecionar Agentes Territoriais de Cultura é parte da estratégia de implementação do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), pensado para levar políticas públicas culturais a todos os territórios brasileiros – de periferias urbanas a comunidades ribeirinhas, quilombolas e aldeias indígenas. O objetivo é fortalecer a democracia e a participação popular e cidadã no âmbito das políticas culturais e do Sistema Nacional de Cultura (SNC).

Cada agente vai receber uma bolsa mensal de R$ 1.200, além de um auxílio de inclusão digital de R$ 25 por mês, pelo período que durar o termo de colaboração (12 meses prorrogáveis por igual período). As pessoas selecionadas também vão ganhar um auxílio de R$ 1.000, pago em parcela única, para garantir acesso a equipamentos eletrônicos, como aparelho de telefone celular.

A diretora de Articulação e Governança (DAG) da Secretaria dos Comitês de Cultura (SCC), Desiree Tozi, destaca a importância dos agentes territoriais para o sucesso do PNCC.

“Os agentes territoriais de cultura terão a capacidade de levar as políticas culturais a locais que atualmente não são atendidos. A ideia é que as ações educativas que serão lançadas sejam sementes plantadas para formar futuros gestores de políticas públicas, artistas e produtores culturais, além de fortalecer o conhecimento da população sobre o direito à cultura”, explicou.

Editais

São cinco editais, um por região do país, lançados em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiás e Sul-rio-grandense. A ideia é selecionar pessoas físicas com conhecimento sobre as dinâmicas culturais de suas comunidades. Clique aqui para acessar o edital resumido dos Agentes Territoriais de Cultura.

Cada agente selecionado vai receber formação continuada, por meio de cursos exclusivos que serão oferecidos pelos Institutos Federais, e realizar atividades de mapeamento participativo, comunicação e mobilização social dentro de seus territórios.

Podem concorrer pessoas a partir de 18 anos, que sejam alfabetizadas e tenham habilidades mínimas no uso de tecnologias digitais. Além disso, é preciso ter disponibilidade de 20 horas semanais para execução das atividades.

Para facilitar o processo de inscrição, o Ministério da Cultura (MinC) promoveu uma live tira-dúvidas sobre o edital, mostrando o passo a passo de todas as etapas. O vídeo está disponível na íntegra no canal do MinC no Youtube. Clique aqui para assistir.

Vagas

A seleção vai contemplar todas as regiões do país. O número de vagas para cada uma delas é diferente porque a distribuição é feita para atender as chamadas Regiões Imediatas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esses territórios são agrupamentos de municípios que têm o mesmo centro urbano como base. Sendo assim, locais que compartilham identidades culturais, econômicas, possibilidades de deslocamentos em transportes coletivos, rede de educação e serviços de saúde, por exemplo.

Para contemplar as 510 Regiões Imediatas do IBGE, a região Norte tem 64 vagas; Centro-Oeste, 56; Nordeste, 175; Sudeste, 203; e o Sul, 103 vagas.

O cronograma dos editais pode ser acompanhado nas páginas dos respectivos Institutos Federais:

Edital IFPA – Norte

Edital IFG – Centro-Oeste

Edital IFRN – Nordeste

Edital IFRJ – Sudeste

Edital IFSul – Sul