Últimos dias para inscrição na Mostra Mercosul Audiovisual: Ciclo Infantil

A oportunidade para pontos de exibição e cineclubes se inscreverem na Mostra Mercosul Audiovisual: Ciclo Infantil se encerra nesta quarta-feira (17). Esta iniciativa, fruto da parceria entre o Ministério da Cultura (MinC) e a Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (Recam), visa fortalecer a integração cultural e promover o acesso a conteúdos audiovisuais para crianças de todas as idades.

A programação será divulgada no mesmo dia e a lista dos pontos credenciados será anunciada na sexta-feira (19). Todos os curtas-metragens contarão com versões acessíveis (audiodescrição, LSE e Libras) para garantir a participação de todos os públicos.

Pontos de Exibição

Além dos cineclubes, a Secretaria do Audiovisual (SAV) reconhece como pontos de exibição instituições educacionais, museus, bibliotecas, coletivos culturais, movimentos sociais, associações, Organizações da Sociedade Civil (OSCs), Pontos e Pontões de Cultura, CEUs e Praças Culturais, entre outros. Estes locais promovem atividades acessíveis à comunidade e ao público em geral.

Requisitos de Qualificação

Para participar, os pontos de exibição e cineclubes devem possuir equipamentos de projeção e sonorização, além de acesso à internet banda larga para reproduzir os filmes diretamente da plataforma de streaming InnSaei.tv, parceira do projeto. As exibições devem ocorrer entre 1º de agosto e 1º de setembro. A iniciativa não oferece apoio financeiro, focando exclusivamente na disseminação e descentralização da nova e premiada produção de curtas-metragens infantis latino-americanos.

Sobre a Iniciativa

A Recam, organismo oficial do Mercosul que promove a integração regional do setor audiovisual, celebra 20 anos em 2024. Composta pelas mais altas autoridades nacionais, sua agenda inclui formação, patrimônio, circulação de conteúdos e acessibilidade audiovisual. A Plataforma Mercosul Audiovisual, lançada para comemorar o 32º aniversário do Mercosul, oferece uma nova janela de exibição para o cinema regional, com ênfase especial na acessibilidade: todos os conteúdos exibidos contam com recursos de acessibilidade, como língua de sinais, legendas descritivas e audiodescrição, desenvolvidos em colaboração com especialistas.

Serviço

Inscrições para pontos de exibição e cineclubes na Mostra Mercosul

udiovisual: Ciclo Infantil

Data : 03 a 17 de julho

Link para inscrições : Link

Período da Mostra : 1º de agosto a 1º de setembro

E-mail de contato : sav.difusao@cultura.gov.br