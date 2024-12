Últimos dias para apostar na Mega da Virada

A Mega da Virada, o concurso mais esperado do ano, está chegando. As apostas se encerram às 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro e podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, pelo Portal Loterias CAIXA, pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas Android e iOS e pelo Internet Banking CAIXA (IBC). O valor mínimo de aposta para Mega da Virada é de R$ 5,00 para apostas simples de 6 dezenas.

O prêmio está estimado em R$ 600 milhões e não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Caso apenas um apostador ganhe todo o prêmio e aplique o valor na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões de rendimento no primeiro mês.

Fique ligado para não perder o sorteio:

Na noite de Ano Novo, 31 de dezembro, às 20h, o sorteio acontece ao vivo pela TV. No perfil do Youtube da CAIXA e no perfil das Loterias CAIXA no Facebook também é possível acompanhar a transmissão.

Repasses Sociais:

Ao realizarem suas apostas, os brasileiros também contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social. Do valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA, parte é destinado a repasses sociais, conforme determinado pela legislação vigente. Saiba mais sobre os repasses sociais no site das Loterias CAIXA.

Jogo Responsável

Somente pessoas acima dos 18 anos podem realizar apostas. Para isso, a CAIXA Loterias adota o Jogo Responsável, um conjunto de ações adotadas por empresas com o objetivo de evitar que menores façam apostas, bem como orientar sobre a prevenção e tratamento aos danos relacionados a jogo. Mais informações sobre o tema estão disponíveis no site Jogo Responsável da CAIXA.