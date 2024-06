Últimos dias do Taste São Paulo Festival, 50 mil pessoas já passaram pelo festival gastronômico

O Taste São Paulo Festival, apresentado pelo Santander Brasil, chega ao último final de semana e traz mais três dias com muitas atrações – 7, 8 e 9 de junho (sexta-feira ao domingo) no Parque Villa-Lobos. Os ingressos são limitados e com promoções especiais, compre antecipadamente aqui.

O Taste reuniu 50 mil pessoas em seis dias de realização e chega à etapa final, ainda com mais 3 dias de inúmeras atrações culturais e do universo internacional da gastronomia. Destaque na programação para as aulas gratuitas com os chefs Claude Troisgros que ensina o preparo de Penne com camarão e pistache metido a chef, a aula acontece no espaço Papo de Cozinha by Electrolux, às 18h. Raul Lemos, da CasaLab, prepara kafta, no espaço Fire Pit by Santander, às 13h30, no domingo, no mesmo espaço, Ligia Karazaw ensina o Churrasco ao estilo japonês, às 13h30, e às 16h30 a Chef Carole Crema prepara Crepes de doce de leite, compota de maçã verde, doce de leite OLIQ e sorvete de baunilha. Abaixo, todas as aulas gratuitas.

O melhor Happy Hour é no Taste

A sexta-feira é especial no Taste, além de ser um dos finais de tarde mais bonitos da capital, no Parque Villa-Lobos, o festival tem promoções de ingressos a R$39,60, garanta já, de drinques e pratos. Dose dupla de diversos coquetéis, no stand da Aperol, o público compra 1 drinque e ganha dois, a mesma promoção vale para taças de vinho Grand Cru, o Chopp Baden Baden que custa R$ 25 sai por R$ 21, os bares do Taste estão com 20% de desconto às sextas-feiras, os restaurantes também estão com desconto nos pratos e o mesmo vale para expositores, na compra de chocolate quente, ganha brigadeiro, entre outras promoções.

Destaque para os shows de Mari Froes, revelação da nova MPB, que ocorre às 20h30, na sexta-feira. Uma das principais aulas ‘mão na massa’, ocorre neste dia com o Chef Claude Troisgros que ensina o preparo de Penne com camarão e pistache metido a chef.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA ÚLTIMA SEMANA – 7, 8 e 9 de junho

Fire Pit by Santander

Temperatura nas alturas

No Fire Pit by Santander, ocorrem aulas incríveis ao vivo com os melhores chefs, revelando os segredos da brasa e indo além do churrasco tradicional. Carnes, peixes, vegetais e até pães terão seu momento nas chamas e nos holofotes!

Programação e horário

SEXTA, DIA 07 DE JUNHO

18h00

Chef Lucas Gori e Chef Flávia Brunelli, da Del Veneto Cortes Suínos Premium

Da Fazenda a Mesa.

21h00

Bela Marconi

Uma ode ao milho.

SÁBADO, DIA 08 DE JUNHO

13h30

Chef Raul Lemos, CasaLab

Kafta.

15h00

Chef Filipe Bordini by Prática

Preparando Grelhados Perfeitos no Forno Combinado.

16h30

Aula Especial Barilla

Ragu de fraldinha com Brócolis e Tomates braseados.

18h00

Chef Carla Pernambuco by SENAC

Filé Wellington.

21h30

Netão by Mitsubishi

A definir.

DOMINGO, DIA 09 DE JUNHO

13h30

Ligia Karazawa

Churrasco ao estilo japonês.

15h00

Aline Guedes, MC do Fire Pit

Cuscuz com legumes na brasa e vinagrete de maxixe.

16h30

Chef Carole Crema

Crepes de doce de leite, compota de maçã verde, doce de leite OLIQ e sorvete de baunilha.

18h30

Chico Ferreira, Gil Leite e Paulo Bitelman

Le Jazz 15 anos.

PAPO DE COZINHA BY ELECTROLUX

Colocando a mão na massa

O Papo de Cozinha by Electrolux é o lugar perfeito para mostrar o talento na cozinha, se divertir e aproveitar uma aula prática incrível, aprendendo a preparar um prato delicioso com um renomado chef e ainda levar essa experiência para seu dia a dia. E é claro, sem esquecer a melhor parte: degustar tudo depois!

SEXTA, DIA 07 DE JUNHO

18h00

Chef Claude Troisgros by Globo

Penne com camarão e pistache metido a chef.

20h00

Marina Morales

Assado de tira black Angus com arroz carreteiro

Aula oferecida por Mitre Experience

21h30

Migraflix

Uma receita do afeto e memória.

SÁBADO, DIA 08 DE JUNHO

13h00

Aula Especial Barilla

Penne Al limone com camarões.

14h00

Aine Costa – Sal da Terra

Sustentabilidade – Brasilidade: baião de dois com pirarucu e vinagrete de banana-da-terra

Aula oferecida por Electrolux

15h30

Japan House São Paulo e Yuri Hayashi

Preparo, degustação e harmonização de chás japoneses.

17h00

Chef Gaspaindica by Campari

Crudo de peixe-branco com gazpacho de tangerina e Aperol.

18h30

Edson Leite, Gastronomia Periférica

A Comida de Wakanda.

20h00

Sissi Freeman, Tassiane Cruz e Lucas Mariano by Granado

Perfumaria Gourmet: Uma conversa sobre a Sorveteria Granado.

21h30

Adolfo Mendonça, da Unidiversidade da Quebrada

Receitas com mel de abelhas nativas.

DOMINGO, DIA 09 DE JUNHO

13h00

Bate-papo: Por uma confeitaria brasileira.

14h30

João Grinspun Ferraz

O carbonara da Casa do Carbonara.

16h00

Chef Eder Suim by São Paulo Tatuapé Affiliated by Meliá

Moqueca de Banana da Terra: Um clássico brasileiro em outra perspectiva.

18h30

Mapu Baos

Uma oficina de baos.

ADEGA TASTE

A Adega Taste conta com um time de sommeliers para ensinar ao público tudo o que ele sempre quis saber sobre suas bebidas preferidas. Vinhos, cervejas, café, cachaça e muitos outros sabores irresistíveis serão explorados em degustações, aulas de harmonização e masterclasses de drinques incríveis em um dos espaços mais concorridos do Taste. Estarão presentes Baden Baden, Grand Cru, Nespresso, e não faltarão motivos para brindar. Saúde!

SEXTA, DIA 07 DE JUNHO

18h00

Baden Baden

Harmonização de Cervejas e Queijos com Baden Baden & Faixa Azul.

19h00

Grand Cru

DESBRAVANDO A AMÉRICA DO SUL, com o sommelier Vinicius Santiago.

21h00

Rio Quente Resorts e Pimenta Mendez apresentam os sabores de Goiás em forma de drinks surpreendentes.

22h00

Grand Cru

CONHECENDO REGIÕES CLÁSSICAS DA EUROPA, com o sommelier Vinicius Santiago.

SÁBADO, DIA 08 DE JUNHO

13h00

VIGOR GREGO

Chef Rachel Ferraz – DRINKS DE VIGOR GREGO COM CAMPARI

14h00

Baden Baden

Harmonização de Cervejas e Queijos com Baden Baden & Faixa Azul.

15h00

Grand Cru

VINHOS CHAVES PARA SE TER EM CASA, com o sommelier Vinicius Santiago.

16h00

Nespresso

Negroni de Café.

17h00

Grand Cru

DESBRAVANDO A AMÉRICA DO SUL, com o sommelier Vinicius Santiago.

18h00

Baden Baden

Harmonização de Cervejas e Queijos com Baden Baden & Faixa Azul.

21h00

Faixa Azul

Cesar Rocha – Harmonização de Vinhos e Queijos Faixa Azul – Tema Embutidos.

22h00

Grand Cru

CONHECENDO REGIÕES CLÁSSICAS DA EUROPA, com o sommelier Vinicius Santiago.

DOMINGO, DIA 09 DE JUNHO

13h00

Baden Baden

Harmonização de Cervejas e Queijos com Baden Baden & Faixa Azul.

14h00

Grand Cru

VINHOS CHAVES PARA SE TER EM CASA, com o sommelier Vinicius Santiago.

15h00

Nespresso

Negroni de Café.

16h00

Grand Cru

DESBRAVANDO A AMÉRICA DO SUL, com o sommelier Vinicius Santiago.

18h30

Grand Cru

CONHECENDO REGIÕES CLÁSSICAS DA EUROPA, com o sommelier Vinicius Santiago.

COZINHA GOURMET BY ARTESANO

A praticidade tem um sabor irresistível

A Cozinha Gourmet proporciona uma experiência única, com aulas que provam que é possível criar pratos fáceis e rápidos sem abrir mão de um sabor excepcional, num ambiente perfeito para criar momentos inesquecíveis.

SEXTA, DIA 07 DE JUNHO

19h00

Artesano Original

Toast monsieur: o clássico Francês com queijo, presunto royale, molho bechamel.

Bisnaga Original

Mini almondegas, cozidas em molho de tomate com fonduta de queijos de tipo italiano e speck de copa.

21h30

Pão Hambúrguer Original

Pernil suíno, maionese de limão-siciliano, soffritto de cebolas roxas e pimentão vermelho, e cream cheese.

SÁBADO, DIA 08 DE JUNHO

13h30

Chef Paulo Yoller – Pão de Forma Integral

Hummus, couve-flor tostada, bacon e gremolata.

15h00

Chef Paulo Yoller – Pão de Forma Integral

Hummus, couve-flor tostada, bacon e gremolata.

16h30

Chef Paulo Yoller – Pão de Forma Integral

Hummus, couve-flor tostada, bacon e gremolata.

18h00

Pão Hambúrguer Original

Vegetariano: Hambúrguer de falafel com molho tahini, salada de pepinos e tomate.

21h00

Artesano Integral

Copa Figos frescos, redução de balsâmico e brie.

Artesano Australiano

Bolo no Pote, Torta de maçã.

22h00

Pão Hambúrguer Australiano

Hambúrguer temperado com dry rub criado com exclusividade para o Taste, Molho Welsh rarebit e compota de cebola.

DOMINGO, DIA 09 DE JUNHO

13h00

Chef Edson Leite – Pão de Forma Australiano

Sanduíche de filé mignon com vinagrete de abacaxi e fundição de 4 queijos (estepe, prato, gouda, suíço).

14h30

Chef Edson Leite – Pão de Forma Australiano

Sanduíche de filé mignon com vinagrete de abacaxi e fundição de 4 queijos (estepe, prato, gouda, suíço).

16h00

Artesano Pão na Chapa

Club sandwich, um clássico americano.

18h30

Artesano Original

Deli: Pastrame, Picles e Homus.

Bisnaga Pão na Chapa

Nórdico, paté de ovos com dill e salmão defumado.

PAPO DE BAR BY CAMPARI ACADEMY

UMA NOVA DESCOBERTA A CADA DRINK

Na 8ª edição, a Campari assina o Papo de Bar trazendo aperitivos, coquetéis clássicos, técnicas de coquetelaria, harmonização e todos os segredos para transformar seus momentos de descontração em experiências excepcionais.

SEXTA, DIA 07 DE JUNHO

18h00

Momento aperitivo

19h00

Coquetéis clássicos

21h00

O mundo de Negroni

SÁBADO, DIA 08 DE JUNHO

14h00

Técnicas coquetelaria

15h00

Drinks com cachaça

16h00

Momento aperitivo

17h00

Italian Icons/bitters

18h00

O mundo de Negroni

21h00

Harmonização

22h00

Digestivos

DOMINGO, DIA 09 DE JUNHO

13h00

Momento aperitivo

14h00

Drinks autorais com Hilley – finalista Campari Competition

15h00

Drinks autorais com Matheus – finalista Campari Competition

16h00

Drinks autorais com Biruta – finalista Campari Competition

18h30

Digestivos

SHOWS MUSICAIS AO VIVO

O Taste tem muita música boa e programação para toda a família e todas as idades no Palco Claro Música. A sexta-feira no festival é o melhor happy hour da capital, destaque para a apresentação da cantora Mari Froes, às 20h30. São apresentações com artistas de diferentes gêneros musicais como MPB, jazz, blues, pop rock e forró, essa edição traz mais uma novidade: as apresentações itinerantes que levarão muita música e descontração para todo o espaço do festival!

SEXTA, DIA 07 DE JUNHO

18h00

Bruno Santanna

20h30

Mari Froes

21h30

DJ Focka

SÁBADO, DIA 08 DE JUNHO

13h00

Vaibless

15h00

André Youssef Trio

17h30

Cavalo e Panda

20h00

Serial Funkers

22h00

DJ Focka

DOMINGO, DIA 09 DE JUNHO

13h00

Os Folksons

15h00

Os Barbapapas

17h30

Marley Night

19h00

DJ Focka

Ingressos

Os ingressos permitem acesso ao evento e suas áreas comuns de restaurantes e expositores, bem como vasta programação de palestras e aulas gratuitas, com chefs, sommeliers, mediante inscrição a ser realizada no local (vagas limitadas), shows de música ao vivo e com DJs. O consumo nos bares e restaurantes feito à parte, via cartão Cashless (cartão que o cliente carrega no evento com o valor desejado).

Compre aqui. Os preços estão a partir de R$ 65 e R$ 39,60 (lote promocional).

Localização – Parque Villa-Lobos

O Parque Villa-Lobos é um dos espaços ao ar livre mais bonitos de São Paulo, é amplo, repleto de beleza natural e fácil acesso. A área do Taste ocupará mais de 50 mil m².

Serviço – Taste São Paulo Festival 2024

Datas: 7, 8 e 9 de junho (sextas-feiras aos domingos)

Local: Parque Villa-Lobos

Endereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo

Horários: Sextas-feiras – 17h às 23h

Sábados – duas sessões – 12h às 23h (Taste Sunset – 18h às 23h)

Domingos – Sessões únicas – das 12h às 20h

Informações: https://brasil.tastefestivals.com/

Ingressos: Compre aqui

*Evite escassez de ingressos e compre antecipado.

Taste Pass – 1º Lote na sexta e 2º lote

Serviços inclusos:

01 entrada;

Participação nas aulas práticas e oficinas nos espaços de conhecimento, mediante a inscrição no local;

Shows ao vivo, atividades, degustação e interação.

Dias / Preços

Sexta-feira – R$ 65,00 (inteira)

Sábado – Sessões inteiras – R$ 87,00 (inteira – Lote 2)

Sábado – Taste Sunset – entrada a partir das 18h – R$ 70,00 (inteira)

Sábado – Together – lote 2 (preço promocional para 4 pessoas) – R$ 69,60 por pessoa

Domingo – R$ 80,00 (inteira)

Domingo – Together – lote 2 (preço promocional para 4 pessoas) – R$ 69,60 por pessoa

*Crianças com 1 ano ou menos: entrada gratuita

*Crianças entre 2 e 10 anos: R$ 10,00

Ingresso CLUB – 1º Lote

Para quem quer viver uma experiência premium e ter benefícios exclusivos

Fast Entry: Entrada diferenciada para mais agilidade

Área exclusiva, coberta e com seating extra

Welcome drink

Cashback de até R$80 no seu cartão consumação

Bar exclusivo

Ponto extra de recarga do cartão cashless

Guarda-volumes

01 chef passará todos os dias no espaço para um bate-papo

Concierge para dar dicas de harmonizações de pratos e bebidas, explicação do menu e auxiliar no agendamento das aulas nas áreas de conhecimento

Gift Taste

Dias / Preços

Sextas-feiras – R$ 300,00 a R$ 350,00

Sábados – Sessões inteiras – R$ 350,00 a R$ 450,00

Sábados – Sunset – R$ 300,00 a R$ 350,00

Domingos – R$ 350,00 a R$ 450,00

Cashback no cartão consumação de até R$80.

Full Experience

Ingresso destinado para venda corporativa e de relacionamento, veja os serviços exclusivos:

10 pessoas por sessão (8 pessoas sentadas confortavelmente)

40 ingressos por final de semana

Welcome drink: 2 garrafas de espumante por dia ou 6 por final de semana

Cartão cashless carregado com R$1.050 de consumação por fim de semana (um cartão por mesa)

Mesa exclusiva com louça e infra

Maître para dar dicas de harmonizações de pratos e bebidas, explicar o menu

Concierge para auxiliar no agendamento das aulas nas áreas de conhecimento

Garçom exclusivo

01 chef passará todos os dias no espaço para um bate-papo

Delivery (comidas, garrafas de vinho e bebidas do bar do espaço Full)

Free pass para as crianças no Espaço Kids

Bar exclusivo

Banheiro exclusivo

Guarda-volumes

Ponto extra de recarga

Possibilidade de contratar hostess

Identificação na mesa com logo do cliente

Área coberta

Experiências exclusivas no espaço Full

Gift Taste

Pocket shows exclusivos

Fast Entry: Entrada diferenciada para mais agilidade.

Direito à decoração do seu gazebo* (mediante a aprovação do projeto)

Interessados, entrar em contato pelo e-mail: hospitalidade@brasil.tastefestivals.com

Classificação etária: 16 anos. A entrada de menores de 16 (dezesseis) anos somente será permitida se comprovadamente acompanhados dos responsáveis legais, que deverão permanecer no local do evento enquanto o menor estiver presente.

Descontos e promocionais

Condições Desconto Santander 30%: Clientes Santander têm 30% de desconto não-cumulativo com meia-entrada ou outros descontos. As condições promocionais são válidas para compras feitas com cartão de crédito Santander para até 4 ingressos por CPF, por sessão, para todos os dias do evento. A quantidade de ingressos promocionais é limitada. Consulte a disponibilidade no momento da aquisição. Quantidade de ingressos por CPF: até 8 ingressos por dia, sendo 4 meias, máximo de 12 para todo o evento.