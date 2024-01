Últimos dias do espaço Hello Kitty no Grand Plaza

Ainda dá tempo de aproveitar as férias no Grand Plaza com a atração Hello Kitty e Amigos. O empreendimento que oferece a melhor experiência em entretenimento do ABC, convida o público para se divertir nos últimos dias do evento temático da personagem que traz minimercado com itens disponíveis, como coberturas e confeitos, além de carrinho para compras, avental temático e uma touca com toque blanche, tudo em um cenário decorado e imersivo no mundo da boneca japonesa mais famosa do mundo. Com auxílio dos monitores, até o dia 25, as crianças confeccionam biscoitos com os ingredientes escolhidos no mercadinho.

“Essa é uma atração muito especial para a criançada mexer com a criatividade e trabalhar o desenvolvimento social e convidamos todos para aproveitar esses últimos dias de férias se divertindo com essa atração única”, Magda Martins, gerente de Marketing do Grand Plaza.

Em compromisso com a sociedade do ABC, a atração tem entrada solidária, mediante a doação de material escolar como canetinha hidrográfica, lápis de cor 12 cores, giz de cera com 10 ou 12 cores, pacote com 100 folhas de papel sulfite branco ou colorido, cola branca de um litro, caderno grande e massinhas coloridas, que serão destinados a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE. O evento fica na Praça de Eventos do Boulevard Gastronômico do Grand Plaza e funciona diariamente das 14h às 20h.

Hello Kitty e Amigos

Quando: até 25 de janeiro

Horário 14h às 20h

Onde: Praça de Eventos do boulevard

Indicada para crianças de quatro a 12 anos

Entrada solidária mediante doação de material escolar.

Endereço: Avenida Industrial, 600, Jardim – Santo André – SP.