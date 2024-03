Últimos dias de inscrições para Feira Tecnológica do Centro Paula Souza

O prazo para quem quer inscrever ideias inovadoras na 15ª edição da Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps) está chegando ao fim. Estudantes das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais têm até segunda-feira (25) para submeter seus projetos por meio do site feteps.cpscetec.com.br. A mostra competitiva também receberá trabalhos de equipes formadas por alunos matriculados em escolas de educação profissional de nível Médio e Superior Tecnológico nacionais e estrangeiras.

Os grupos podem ser formados por até três alunos, um orientador e um coorientador (opcional). As inscrições devem ser feitas pelos próprios estudantes. É possível formar times compostos por alunos de unidades e cursos diferentes, integrando na mesma equipe estudantes de Etecs e Fatecs.

Os projetos devem ser norteados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), que fazem parte da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Regulamento, manuais, modelo e tutorial para submissão dos trabalhos estão disponíveis no site.

Local e data definidos

De volta ao formato presencial, a 15ª Feteps está marcada para ocorrer entre os dias 19 e 22 de agosto, no São Paulo Expo, pavilhão de exposições localizado no distrito do Jabaquara, na zona sul da Capital. Ao todo, serão expostos 100 trabalhos desenvolvidos por alunos de Etecs e Fatecs e 20 de outras instituições de Educação Profissional Tecnológica (EPT) nacionais e internacionais.

De acordo com o novo conceito da Feteps, a mostra de projetos será muito mais do que uma feira de ciências. A ideia é promover um evento que irá aproximar estudantes de empresas e de possíveis investidores interessados em ideias inovadoras e novos produtos. Haverá, inclusive, um espaço especialmente reservado a rodadas de negócio.

Seguindo a modernização aplicada em feiras e grandes eventos, os estandes da mostra contarão com computadores e aparelhos de TV para que os jovens apresentem os detalhes de seus projetos aos visitantes e avaliadores.

No estande oficial do CPS será possível conhecer parte da estrutura da instituição, como laboratórios e salas maker das unidades, por meio de realidade virtual. Os visitantes também terão acesso à Arena de Criatividade, na qual serão disputadas maratonas de robótica e outras atrações.

“A Feteps dá visibilidade àquilo que ocorre dentro das nossas unidades, ressaltando as soluções apresentadas pelos alunos para um mundo que precisa de boas ideias”, avalia a diretora do Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec Capacitações) do CPS, Lucília Guerra. “É uma forma de prestarmos conta do bom serviço público oferecido à sociedade: uma educação de qualidade, transformadora e que provoca mobilidade social, preparando o jovem para o emprego e apoiando sua capacidade de empreender.”