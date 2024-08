Últimos dias de inscrição para a 6ª Oficina DanceAbility em SP

O Núcleo Dança Aberta recebe somente até a próxima quarta-feira, 28 de agosto, inscrições para a 6ª Oficina DanceAbility, gratuita, que acontecerá entre os dias 17 de setembro e 7 de novembro (sempre às terças e quintas-feiras das 14h30 às 17h30), em sua sede (R. Cunha Gago, 798 – Pinheiros), em São Paulo (SP).

As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponível no site www.nucleodancaaberta.com. Serão 15 vagas destinadas a pessoas com e sem deficiências, com ou sem experiência em dança, com interesses em áreas diversas – como artes, educação e terapias – e na abordagem didática do método.

Os selecionados integrarão o Núcleo Didático (Grupo I), que terá formação constante e participará de todos os encontros da oficina, abordando conhecimentos teóricos e práticos. Já o Grupo II contará com participantes convidados pela organização, reunindo pessoas com deficiências e seus acompanhantes, integrantes de ONGs, instituições e grupos inclusivos, esportivos ou artísticos.

Este segundo grupo participará apenas dos encontros às quintas-feiras, quando acontecerão aulas abertas, com o acompanhamento de músicos. O projeto oferecerá transporte gratuito no perímetro urbano do município de São Paulo para viabilizar o acesso de pessoas com deficiência ao local das atividades.

O encerramento da Oficina está previsto para o dia 9 de novembro, quando os participantes do Núcleo Didático farão uma apresentação aberta ao público.

A Oficina DanceAbility – 6ª edição é realizada com o patrocínio da White Martins, através do ProAC ICMS por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Convivência em diversidade

O método de dança DanceAbility utiliza a improvisação de movimento para estimular a expressão e a troca artística entre pessoas com diversas habilidades, idades e origens, com e sem deficiências, que tenham interesse em experimentar seu corpo em movimento e a comunicação que nasce dessa experiência. Trabalha ainda a capacidade de dançar de cada indivíduo a partir de sua própria presença, da escuta ao outro e da dinâmica criada pelo grupo, em um ambiente respeitoso, seguro e inspirador.

“Essa construção de convivência em diversidade, intensa e profunda, é o que possibilita o grande aprendizado na oficina. As pessoas trazem e levam conhecimentos que se manifestam a partir de suas presenças e das relações entre elas. E a filosofia e prática do DanceAbility oferece a estrutura que permite que esses conhecimentos sejam identificados e integrados por cada uma, que pode levar para sua vida e trabalho algo do que vivenciou ali” comentam as coordenadoras Neca Zarvos e Priscila Jorge.

Outro ponto ressaltado pela coordenadoria da oficina é sua realização pela primeira vez em um espaço próprio, planejado para receber este tipo de atividade. “A acessibilidade é presente e parte constituinte de nossa sede, inaugurada há um ano. E seguimos trabalhando para construir uma realidade acessível a quem chegar e quiser experimentar seu corpo na dança. E nesse encontro, com outros corpos e mentes aprender a se mover e a pensar de novas formas”, completam.

Realizada pela primeira vez em 2008, a Oficina DanceAbility viabiliza a formação de grupos com diversidade, em que o material do método pode atingir todo seu potencial criativo e libertador. O projeto parte da premissa de que contar com a diversidade física, de características da mente, cultural, racial, etária e de gêneros é refletir de maneira honesta uma população; e, ao mesmo tempo, ao promover este encontro, apontar para uma convivência em sociedade que permite que a riqueza de seu material humano seja participada e vivenciada.

Núcleo Dança Aberta – Fundado em 2007, é formado por Neca Zarvos (Master Trainer em DanceAbility) e Priscila Jorge (Professora Certificada de DanceAbility). Ambas são atrizes, dançarinas, produtoras, diretoras de teatro e professoras de improvisação de movimento.

Além de disseminar a prática e a filosofia do DanceAbility com workshops e performances (alguns com a participação de Alito Alessi, dançarino e coreógrafo, criador do método), o Núcleo dedica-se a promover e democratizar a arte da dança com a realização de oficinas, cursos, performances e espetáculos que provoquem descobertas e reflexões a respeito do fazer artístico e de um convívio social mais consciente.

Entre os principais projetos já realizados estão o DanceAbility Brasil 2007 (que trouxe Alito para uma série de workshops e palestras, a criação de uma intervenção de dança e a montagem do espetáculo Joy Lab Research); cinco edições da Oficina DanceAbility, em 2008, 2012, 2014, 2017 e 2022; o Ciclo de Palestras e Oficinas de Dança para pessoas com e sem deficiência com artistas convidadas, em 2014; dois projetos de Circulação do Núcleo Dança Aberta, com palestras e oficinas de DanceAbility em dez cidades do Estado de São Paulo, em 2016 – e retornando com oficinas a seis delas, em 2019; e três cursos do Intensivo DanceAbility, em 2018, 2022 e 2023.

SERVIÇO

6ª Oficina DanceAbility

Inscrições gratuitas: Até 28 de agosto de 2024

Formulário disponível em www.nucleodancaaberta.com

Oficina:

De 17 de setembro a 7 de novembro de 2024

Terças e quintas-feiras, das 14:30h às 17:30h

Local: Núcleo Dança Aberta

Endereço: Rua Cunha Gago, nº 798 – Pinheiros – São Paulo – SP