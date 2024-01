Últimos dias! atração inédita do filme “Patos!” no Shopping Center Norte

O mês das férias escolares está agitado no maior shopping da zona norte com a chegada de um evento inédito e licenciado da produtora Illumination, responsável por sucessos como Meu Malvado Favorito e Minions. Até o dia 04 de fevereiro, as crianças de 4 a 12 anos, podem se divertir gratuitamente em um espaço temático com experiências interativas do filme “Patos!”.

São cinco atividades inspiradas nos cenários do filme, começando com o “Sobrevoando a Cidade”, uma brincadeira que incentiva as crianças a ajudarem a família dos patos composta pelos personagens Pam, Mack, Dex e Gwen a atravessarem a cidade. No “Teste de Voo” as crianças se divertem em uma cama elástica. Já na Pesca, os pequenos podem mostrar as suas habilidades para pescar os patinhos em uma grande banheira. Por fim, uma enorme piscina de bolinhas com mais de 10m diverte a criançada em meio a escorregadores e escalada. Ainda, o espaço conta com uma área reservada para atividades de pintura, empréstimo de fones abafadores de som e promotores proficientes em libras.

“Em celebração aos 40 anos do Shopping Center Norte, estamos preparando algo especial para toda a família. Em parceria com o lançamento do filme “Patos!” nos cinemas, criamos uma atração exclusiva e inédita para o período de férias”, afirma Jéssica Ross, Gerente de Marketing do Shopping Center Norte.

Com isso, além de aproveitar a atração, os clientes poderão passar no cinema do Center Norte para assistir ao filme “Patos!”, usufruindo de uma experiência completa no shopping, que conta com um mix de lojas, diversas opções gastronômicas e de entretenimento, como o boliche Villa Bowling e a Playland.

E para participar dessa experiência completa no melhor shopping da zona norte, basta fazer o agendamento pelo Viva Center Norte, clube de benefícios do shopping, com acesso pelo aplicativo do Center Norte. Para se cadastrar no Viva Center Norte, basta acessar o link a seguir e seguir as instruções: https://www.centernorte.com.br/clube-de-beneficios-viva/

Serviços:

O quê: Patos

Quando: 13/01 a 04/02

Valor: Gratuito – Mediante agendamento no Viva Center Norte

Agendamento: Basta baixar o aplicativo do Center Norte e se cadastrar no Viva Center Norte Android | IOS

Classificação: Crianças de 4 a 12 anos

Onde: Praça de Eventos – Shopping Center Norte| Travessa Casalbuono, 120 – Vila Guilherme – São Paulo/SP

Horário de funcionamento: De segunda a sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 20h.