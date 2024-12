Últimoo final de semana do ano será de diversão no Parque no Villa-Lobos

Para quem planeja passar o último final de semana do ano em São Paulo, o Família no Parque –no Villa-Lobos– será uma opção de lazer ao ar livre para curtir com as crianças. Com programação no sábado e no domingo, dias 28 e 29, funcionará das 11h às 22h com atrações para todas as idades. As atividades são interrompidas somente em caso de chuvas fortes e vento, para garantir a segurança dos visitantes.

Localizado em um dos cartões postais da capital paulista durante o mês de dezembro, em frente à maior árvore de Natal da cidade, o espaço conta com uma área de 10 mil metros quadrados e é o único parque a céu aberto em São Paulo com atrações como tirolesa, o maior tobogã inflável da América Latina, além de diversos brinquedos para recreação de toda a família.

No local, o público encontra desde diversão gratuita com os animadores do Família no Parque, até brinquedos pagos, como os infláveis gigantes, que fazem a alegria da criançada. Tem o tobogã T-Rex, com 5 metros de altura; bungee trampolim; futebol de sabão, e até um trenzinho todo iluminado com temática natalina que percorre o parque.

Um dos destaques para crianças e adultos é o Hippo, maior tobogã inflável da América Latina, com 15 metros de altura e 55 de comprimento. Aos pequenos com até 5 anos, a Área Kids é um espaço com atividades seguras e apropriadas para a faixa etária. O espaço conta com circuito de pula-pula inflável, cama elástica, trenzinho e escorregadores, entre outras atividades com a presença de um acompanhante.

A entrada é gratuita e os brinquedos pagos custam a partir de R$ 10, com opção de combo por R$ 80 ou VipPass por R$ 150, que dá acesso ilimitado às atrações no mesmo dia. Neste final de ano, o Família no Parque ainda oferece desconto na compra do Combo VipPass para grupos de até três pessoas que adquirirem em conjunto: o pacote sai por R$300 (R$100 por pessoa). Mais informações através do www.familianoparque.com.br.

Família no Parque no Villa-Lobos

Quando : 28 e 29 das 11h às 22h

Local : Parque Villa-Lobos, entrada principal

Promoção Combo VipPass: Descontos especiais para grupos de até três pessoas que comprarem o VIPPass em conjunto.

Valor promocional:

1 VIP Pass: R$ 150 por pessoa

2 VIP Passes: R$ 120 por pessoa (Total: R$ 240)

3 VIP Passes: R$ 100 por pessoa (Total: R$ 300)

Valor das atrações : utilizando o app Zig, os brinquedos saem a partir de R$8. Além disso, tem a opção do VipPass por R$ 150, com acesso livre às atividades no mesmo dia.

Cartão recarregável : R$ 5 para ativação, após utilização do saldo, pode trocar o cartão pelos R$ 5 ou por 1 água.

*Os tickets impressos foram substituídos por cartões do app Zig. A nova modalidade dá desconto de 20% nas compras acima de R$80, além de desconto unitário em todas as atrações. Utilizando o app não é necessário ficar na fila do caixa, basta gerar o QR Code para o brinquedo escolhido e se divertir.

Formas de pagamento : cartões de crédito, de débito e dinheiro