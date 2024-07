Último show da turnê “Sow3t0” será em São Paulo

Com shows que marcaram história e arrastaram multidões, o grupo Sow3t0 (lê-se Soweto 30), anuncia o último show da turnê em comemoração aos 30 anos de um dos grupos mais tradicionais do pagode brasileiro. O último encontro já tem data e local para acontecer, será dia 21 de dezembro, no Pavilhão do Anhembi, na capital paulista.

O grupo, que conta com o reencontro especial de Belo no vocal ao lado dos amigos Claudinho, Dado e Cris, está viajando o Brasil passando pelas principais cidades e levando um show completo relembrando os velhos tempos. Com sucessos que ultrapassam gerações, pagodeiros de todo o país cantam em alto e bom som ao lado do quarteto.

Sucessos como “Mundo de Oz”, “Tempo de Aprender”, “Derê”, “Farol das Estrelas” farão parte do show que conta com mais de três horas de duração, com abertura da sambista Ana Clara e DJ FB.

O show de despedida, marcado para perto do final do ano, reserva grandes surpresas e emoções para o público presente.

“Está sendo especial demais cantar em cada canto desse país e para o nosso último encontro não será diferente, estamos planejando momentos para que vocês guardem para sempre na memória”, comenta Belo.

Os ingressos para o último encontro já estão disponíveis: acesse.