Último final de semana do Reder Circus no espetáculo ‘Abracadabra’ em São Vicente

O Reder Circus, com o espetáculo Abracadabra – Circo Musical, dirigido por Frederico Reder, se despede da Baixada Santista neste domingo (9). As últimas sessões ocorrem nesta quinta (6) e sexta-feira (7), às 19h15, e no sábado (8) e domingo (9), em dois horários: 17h e 20h, na orla da Praia do Itararé, em São Vicente. Durante o último final de semana de exibição, o circo oferece condições especiais: a cada adulto pagante, uma criança de até 12 anos poderá assistir gratuitamente. A promoção é válida para ingressos inteiros e meia-entrada, não cumulativa.

Em cartaz desde o dia 3 de janeiro, a atração registrou sucesso de bilheteria e mais de 8 toneladas de alimentos foram arrecadados com a venda de ingressos solidários com destino ao Fundo de Solidariedade de São Vicente.

O elenco é formado pelo eterno trapalhão Dedé Santana, o influenciador digital ‘Tio Paulo’, ator e dentista reconhecido pelos atendimentos personalizados e lúdicos para o público infantil, além de 50 artistas nacionais e internacionais como malabaristas, acrobatas, palhaços, bailarinos e músicos que realizam performances envolventes.

De acordo com o diretor e apresentador Frederico Reder, um dos grandes diferenciais do ‘Abracadabra’ é a orquestra ao vivo que, junto aos cantores, faz a trilha sonora de todo o espetáculo, proporcionando uma experiência única de nível Broadway ao universo circense brasileiro. “Este espetáculo é uma verdadeira viagem para outra dimensão”, afirma Reder.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do circo ou pelo link com os seguintes valores: Bronze – R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 (inteira), Bronze VIP – R$ 50 (meia entrada) e R$ 100 (inteira), Prata – R$ 60,00 (meia entrada) e R$ 120,00 (inteira), Ouro – R$ 80 (meia entrada) e R$ 160 (inteira), Ouro VIP – R$ 100 (meia entrada) e R$ 200 (inteira), Diamante – R$ 125 (meia entrada) e R$ 250 (inteira). Crianças até 12 anos, com adultos pagantes, é cortesia. A classificação é livre, sendo que menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. O espetáculo conta ainda com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. A abertura dos portões será uma hora antes do início dos espetáculos, e a entrada após início não será permitida.

Solidariedade

O circo oferece ingressos solidários com desconto de 50%. O benefício é exclusivo para compras realizadas na bilheteria do circo e, para validá-lo, é necessário doar 1kg de alimento não perecível. As doações serão entregues para as instituições solidárias do litoral.

Informações:

Abracadabra – Um Circo Musical (Temporada Baixada Santista)

ENDEREÇO: Av. Ayrton Senna da Silva, S/N (ao lado do Teleférico – Praia de Itararé) – Itararé, São Vicente – SP, 11321-000

SESSÕES:

Quintas e Sextas: às 19h15

Sábado e Domingo: às 17h e às 20h00

VALORES (TEMPORADA):

BRONZE – R$ 40,00 (meia entrada) e R$ 80,00 (inteira)

BRONZE VIP – R$ 50,00 (meia entrada) e R$ 100,00 (inteira)

PRATA – R$ 60,00 (meia entrada) e R$ 120,00 (inteira)

OURO – R$ 80,00 (meia entrada) e R$ 160,00 (inteira)

OURO VIP – R$ 100,00 (meia entrada) e R$ 200,00 (inteira)

DIAMANTE – R$ 125,00 (meia entrada) e R$ 250,00 (inteira)

DURAÇÃO: 135 MINUTOS

CANAL DE VENDAS OFICIAL

ATENÇÃO! O ELENCO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. EVITE ATRASOS! RECOMENDAMOS A CHEGADA COM NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA.