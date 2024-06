Último final de semana do “Grand Arraiá” conta com atrações musicais e festa típica

O último final de semana do “Grand Arraiá” do shopping Grand Plaza promete ser uma festança memorável. Entre os dias 21 e 23, a quermesse mais querida do Grande ABC vai receber atrações musicais que vão fechar com chave de ouro a agenda de festas do shopping, além das comidas e brincadeiras típicas.

Para fechar a sua segunda edição, o Grand Arraiá contará com a apresentação de grandes músicos com opções para todos os gostos musicais. A cantora Lorena Alexandre interpretando grandes sucessos da saudosa Marília Mendonça; Daniel Pessoa com música brasileira e clássicos do rock; a banda Tropix com um repertório que mistura clássicos da MPB a novos ritmos populares, como funk, axé e brega; além de Paulinho Nação e das bandas Coisa de Zé e Duka Santos e os Meninos do Groove com o melhor do forró.

O evento também recebe quadrilhas, comidas típicas em um espaço temático com muita bandeirinha e barracas para manter a tradição e proporcionar momentos memoráveis aos cerca de 83 mil frequentadores que o shopping espera receber. Para quem quiser tornar o momento ainda mais inesquecível, o evento também vai disponibilizar copos personalizados colecionáveis para quem fizer o cadastro no app do Grand Plaza, de maneira gratuita.

“A festa mais aguardada do ano no ABC será marcada por atrações que deixarão o Grand Arraiá ainda mais atrativo e especial para quem é apaixonado por Festas Juninas. Preparamos um evento completo para que todos os moradores da região possam desfrutar de momentos memoráveis aqui no nosso shopping”, diz Magda Martins, gerente de marketing do Grand Plaza.

Serviço

Grand Arraiá do Grand Plaza

Endereço: Av. Industrial, 600

Local: Estacionamento externo

Data: 21, 22 e 23/06

Horários: Das 12h às 22h

Valor: Entrada gratuita