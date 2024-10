Último fim de semana de outubro tem atrações para todas as idades no Atrium Shopping

O Atrium Shopping, em Santo André, preparou uma programação especial para encerrar outubro com chave de ouro. As atrações do último fim de semana do mês no empreendimento oferecem opções para toda a família, garantindo diversão, entretenimento e momentos de lazer para todas as idades.

De 23 a 29 de outubro, o Atrium Shopping vira palco das apresentações da Pró-Kids, instituição com mais de 20 anos de atuação no mercado educacional, reconhecida por seus cursos esportivos, culturais, tecnológicos e de idiomas. As performances acontecem de quarta a sexta-feira das 18h45 às 21h, aos sábados das 10h às 18h30 e aos domingos das 13h às 17h. O evento permite ao público conferir o talento e a dedicação dos alunos em atividades como dança, teatro, esportes e robótica, prometendo encantar e inspirar a todos.

Em clima de halloween a diversão continua com a Caça aos Doces nos dias 26, 27 e 31, onde as crianças, de 3 a 12 anos, acompanhadas de um responsável, podem se fantasiar e seguir pistas espalhadas pelo shopping para encontrar guloseimas. A jornada, guiada por personagens temáticos, começa no piso térreo, em frente à Wise Up. As vagas para a atividade estão esgotadas.

No sábado, dia 26, às 14h no piso 2, um animado Bailinho de Halloween cheio de música e brincadeiras promete agitar os pequenos. Em seguida também acontece o Desfile de Fantasias, onde as crianças podem exibir seus trajes criativos e assustadores, com as melhores sendo premiadas com a faixa de Miss e Mister Halloween. Mais tarde, às 19h, é a vez do espetáculo Beatles 4 Ever Cartoon, uma apresentação musical lúdica que promete encantar toda a família.

Já no domingo, dia 27, o Atrium Shopping, em parceria com o Classic Cars, promove o tradicional Encontro de Carros Antigos, que proporciona aos admiradores conferir de perto veículos de diversos modelos e anos, no estacionamento -1, das 8h às 14h. Simultaneamente, das 8h às 12h, o estacionamento do -2 se transforma em uma pista de patinação aberta para crianças e adultos. Neste fim de semana, o evento será ainda mais especial, com todos fantasiados para celebrar o Halloween. A participação é gratuita e, para garantir a segurança de todos, o uso de capacete é obrigatório. O espaço conta ainda com uma loja especializada para a compra e empréstimo de patins e acessórios.

Ainda no domingo, às 15h, a Praça de Alimentação, no Piso 2, recebe o espetáculo “Encanto”, inspirado no famoso filme da Disney. A peça convida o público a acompanhar a mágica jornada da Família Madrigal, destacando a importância da união e do amor familiar.

O Atrium Shopping oferece ainda diversas outras atrações para toda a família, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André