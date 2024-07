Último fim de semana de julho deve ter temperaturas em torno de 30°C em SP

O último fim de semana de julho terá temperaturas em torno de 30°C em boa parte do estado de São Paulo, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A previsão do tempo aponta que os paulistas continuarão com manhãs e noites frias, mas as tardes serão quentes e com temperatura fora do padrão para esta época do ano.

O calor em pleno inverno ocorre por causa da formação de um bloqueio atmosférico que elevou as temperaturas à tarde nas últimas semanas.

O fenômeno impede a formação de nuvens de chuva, além de barrar o avanço das frentes frias às regiões centrais do Brasil.

Na cidade de São Paulo, o inmet prevê 28°C de máxima nesta sexta-feira (26), com 13°C de mínima.

No sábado (27), a variação deverá ficar entre 14ºC e 26°C. No domingo (28), a oscilação prevista é de 15°C a 28°C.

Assim, as máximas podem ficar até cerca 5°C acima da média do mês, que é de 22,9°C.

Quem planeja ir ao litoral paulista, a praia vai estar garantida nestas tardes. Em Santos, na baixada santista, a previsão aponta que nesta sexta a temperatura pode chegar a 29°C (a tendência para sábado e domingo é de 27ºC).

Em São Sebastião, no litoral norte, nesta sexta a máxima pode atingir 31°C e ficar em torno de 30°C até domingo.

O bloqueio atmosférico também mantém o tempo seco. Conforme o Inmet, pelo segundo dia seguido Barretos, no noroeste do estado, teve nesta quinta-feira (25) o menor percentual de umidade relativa do ar no país, com apenas 14%.

Na cidade de São Paulo, o Inmet registrou 37% durante medição feita à tarde na estação automática do Mirante de Santana, na zona norte do município na terça (23), o município teve o pior percentual entre as capitais brasileiras, com apenas 13% de umidade relativa do ar.

A chegada de uma frente fria no sul do país, a partir de domingo, gradualmente deve diminuir as temperaturas no sudeste. Na segunda-feira (29), por exemplo, a máxima esperada na capital paulista é de 23°C.

De acordo com o Inmet, a previsão aponta volta da chuva na quarta-feira (31).