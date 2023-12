Último Encontro dos Clássicos 2023 lotou Tenda Multicultura em Ribeirão Pires

Cerca de 1.500 pessoas entre expositores e visitantes participaram nesta quinta-feira (14) de mais uma edição do Encontro dos Clássicos, que acontece semanalmente na Tenda Multicultural, localizada no Complexo Ayrton Senna. O evento encerrou o calendário de atividades deste ano. A retomada está prevista fevereiro de 2024.

Nesta última edição do ano, a banda Bravôx, com apresentação de sucessos do rock nacional e internacional, animou o público, que ainda teve opções gastronômicas em food trucks. No local, estavam reunidas verdadeiras relíquias sobre rodas, com modelos esportivos, utilitários e os populares que têm décadas de história.

O encontro dos Clássicos se consolidou no calendário turístico e de lazer da cidade e tem atraído público recorde de participantes e visitantes. O expositor Edinelson dos Santos, morador de Ribeirão Pires, apresentou seu lindo Opala azul, ano 74. “Temos um grupo de amigos que chamamos de equipe Macha Chão e para nós um evento como este na nossa cidade é uma forma entretenimento e valorização do antigomobilismo”, contou.

Para prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, que esteve presente, o evento, além estar consolidado no calendário turístico da cidade, é mais uma opção de lazer. “Cada semana chega mais visitantes e expositores. O automobilismo tem essa magia de unir as pessoas que podem ter momentos de diversão”, destacou.

O encontro, que tem entrada gratuita, reúne veículos com fabricação até 1999. É organizado pela Rust Garage ABC, com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.