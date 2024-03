Último dia do Lollapalooza 2024 tem SZA, Greta Van Fleet e Gilberto Gil

O terceiro e último dia de Lollapalooza Brasil 2024 acontece neste domingo (23). Como de praxe, passam pelos quatro palcos espalhados pelo Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, grandes nomes de diferentes gêneros da música no Brasil e no mundo.

SZA e Phoenix, que fazem os shows da noite no palco Budweiser, estão entre as principais atrações internacionais do dia. Além de Sam Smith e Greta Van Fleet, os últimos a subirem no palco Samsung Galaxy.

Já Gilberto Gil, MC Daniel, MC Soffia e Livinho com MC Davi são destaques na lista de artistas nacionais. Eles estarão nos palcos Samsung Galaxy, Alternativo e Perry’s By Johnnie Walker, respectivamente.

Como assistir pela TV

É possível assistir aos shows ao vivo e sem sair de casa nos canais a cabo Multishow e Bis. No streaming, o Globoplay transmite a programação completa em tempo real também para os assinantes. A TV Globo exibirá os melhores momentos do evento logo após o “BBB 24”.

Line-up Lollapalooza domingo (24):

Palco Budweiser

Benziê (12h45 às 13h25)

Hungria (14h30 às 15h30)

Nothing But Thieves (16h40 às 17h40)

Phoenix (18h50 às 19h50)

SZA (21h30 às 22h45)

Palco Samsung Galaxy

YMA (12h às 12h40)

Braza (13h30 às 14h25)

Dayglow (15h35 às 16h35)

Gilberto Gil (17h45 às 18h45)

Sam Smith (19h55 às 21h250)

Greta Van Fleet (22h50 às 00h)

Palco Alternativo

MC Daniel (12h45 às 13h25)

Céu (14h30 às 15h30)

Rael (16h40 às 17h40)

Omar Apollo (18h50 às 19h50)

The Driver Era (21h30 às 22h30)

Palco Perry’s By Johnnie Walker

DJ Subúrbia (12h às 12h45)

MC Soffia (13h às 13h45)

Vulgo FK + Dricka (14h às 15h)

TZ da Coronel + Oruam (15h15 às 16h15)

Livinho + MC Davi (16h45 às 17h45)

J. Worra (18h às 19h)

Dombresky (19h15 às 20h15)

Zhu (20h30 às 21h30)

Medusa (21h45 às 22h45)