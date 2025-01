Último dia de “Réveillon em Alto Mar” tem shows de Jota Quest, Luan Santana e Alok

A despedida de 2024 e a chegada de 2025 foram celebradas de forma inesquecível no luxuoso Réveillon em Alto Mar, promovido pela PromoAção, maior empresa de cruzeiros temáticos do mundo. O evento, que já se consolidou como referência em experiências exclusivas e entretenimento de alto nível, ofereceu uma programação vibrante e eclética que encantou passageiros de todas as idades.

O destaque da última noite de festa ficou por conta dos shows de Jota Quest, Luan Santana, Alok, e da peça cômica “Eri Pinta Johnson Borda”, que garantiu risadas e emoção.

A celebração começou com o talento e carisma de Eri Johnson, que arrancou gargalhadas do público com sua peça teatral. “Eri Pinta Johnson Borda” é uma obra que combina humor inteligente e situações cotidianas, misturando improviso e interação com a plateia. O espetáculo trouxe um toque especial à programação, proporcionando momentos de leveza e alegria no início da noite.

Logo depois, a festa musical tomou conta do palco com Jota Quest, que abriu a sequência de shows com uma performance eletrizante. Clássicos como “Dias Melhores”, “Só Hoje” e “Amor Maior” ecoaram pelo alto-mar, enquanto o público cantava em coro, criando um clima de união e renovação de esperanças.

Na sequência, Luan Santana emocionou a todos com sua inconfundível mistura de romantismo e hits sertanejos. Com canções como “Te Esperando” e “Morena”, o artista transformou o momento em uma celebração repleta de amor e gratidão.

Encerrando a noite com uma explosão de energia, Alok assumiu o comando e transformou o cruzeiro em uma pista de dança vibrante. Sucessos como “Hear Me Now” e “Love Again” embalaram a plateia em um espetáculo audiovisual que marcou a virada de ano com entusiasmo e alegria.

Além das atrações principais, o evento ofereceu uma experiência completa, com gastronomia sofisticada, coquetéis exclusivos e vistas deslumbrantes do oceano. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado pela PromoAção para garantir momentos inesquecíveis e uma transição de ano à altura das expectativas.

O Réveillon em Alto Mar 2024/2025 se despede como um marco na temporada de festas, prometendo superar todas as expectativas na próxima edição, que já foi anunciada nas redes da PromoAção.