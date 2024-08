Últimas semanas para se inscrever nas formações de artes e tecnologia das Fábricas de Cultura

As aulas dos cursos oferecidos pelas Fábricas de Cultura das zonas norte e sul da capital paulista, Diadema, Osasco e Iguape – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Poiesis – são gratuitas, para todas as idades e estão com as matrículas abertas.

As turmas de aprendizes poderão aprender diversas linguagens da tecnologia e das artes, inclusive para quem deseja entrar no mercado de trabalho ou atualizar-se profissionalmente em setores como o de desenvolvimento de games. Ainda há vagas disponíveis. Algumas formações duram de dois a quatro meses, com encontros uma vez na semana, e outras com duração de um semestre, com encontros duas vezes por semana, nos períodos da manhã, tarde e noite. Confira algumas opções por unidade:

Na Brasilândia tem o ateliê de Street Dance com encontros às terças e quintas, das 14h às 16h45, e a trilha de Estamparia digital, às terças das 18h às 21h. Já na Fábrica de Cultura Jaçanã, o público encontra os ateliês de Danças urbanas (Breaking), das 14h às 16h45, e Iniciação Teatral, das 9h às 11h45, com aulas às quartas e sextas-feiras. Há ainda a trilha de Construção de Instrumentos musicais às quartas, das 18h às 21h. Fechando o circuito pela zona Norte, a Vila Nova Cachoeirinha ainda tem vagas para o ateliê de Animação e Ilustração que acontece às terças e quintas, das 9h às 11h45, e a trilha de Conjunto de cordas com aulas às terças, das 18h às 21h.

Pela zona Sul, o público pode participar na unidade Capão Redondo dos ateliês de Hip Hop: Danças e Mídias digitais, com encontros às terças e quintas, e de Circo, com aulas às quartas e sextas. Ambas as formações acontecem das 14h às 16h45. No Jardim São Luís as opções são as trilhas de Serigrafia, com encontros às terças-feiras, das 18h às 21h, de Danças afro-brasileiras: Dançando o mar, às sextas, das 14h às 16h, e Conservação de figurino, com encontros às quintas-feiras, das 14h às 18h.

E quem estiver na Região metropolitana de São Paulo também poderá aproveitar. Em Diadema ainda há vagas para os ateliês de Artes para crianças, programada às terças e quintas, das 9h às 11h45, e de Cultura Maker, com encontros pelas quartas e sextas, das 14h às 16h45, além da trilha de Educação decolonial: construindo novas narrativas, às quartas-feiras, das 18h às 21h.

Já em Osasco ainda há vagas para os cursos do projeto Fábrica de Games. Os interessados podem se inscrever nas formações de Criação de jogos, com encontros às quartas, das 14h às 16h45, e de Arte 2D, com início das aulas em outubro.

Para se tornar aprendiz das Fábricas de Cultura é necessário apresentar RG e comprovante de residência – no caso de crianças e adolescentes, os responsáveis precisam apresentar a documentação – na unidade do curso de interesse. No caso de estudantes, só é possível se inscrever nos cursos em contraturno escolar. Todos os materiais necessários para as aulas são oferecidos pelas unidades. Os interessados podem se inscrever até 45 dias depois do início das aulas ou até o preenchimento das turmas. É possível conferir mais informações sobre essas e outras formações no site das Fábricas de Cultura, selecionando a unidade ou a linguagem de interesse.

Serviço:

Últimas semanas com as inscrições abertas| cursos do 2º semestre

Dias e horários: de acordo com o funcionamento de cada unidade

Presencial nas unidades

Fim das inscrições: 45 dias após o início das aulas ou preenchimento de todas as vagas

Início das aulas: 6/08/2024

Para mais informações sobre as linguagens das formações, clique aqui.

Endereços:

Funcionamento das unidades: terça a sexta, das 9h às 20h

Unidades Iguape e Vila Nova Cachoeirinha, das 9h às 21h.

Núcleo Taipas, de terça a sexta, das 9h às 21h30

Unidade Jaçanã, das 9h às 20h30

Unidade Osasco, das 9h às 21h (terças, quintas e sextas) e das 9h às 19h (quartas)

Sábados, das 9h às 17h

*Unidades Iguape e Diadema funcionam das 12h às 17h aos sábados. Núcleo Taipas das 9h às 17h30.

Domingos: Fábricas de Cultura funcionam no domingo somente em caso de programação cultural.

Funcionamento das bibliotecas: de terça a sexta, das 9h às 19h.

Sábados: das 9h às 17h (conforme a programação) | Domingos: Fechadas.

Acessibilidade: as Fábricas de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia, Jaçanã, Capão Redondo, Jardim São Luís, e Diadema, oferecem rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, elevador, sanitários acessíveis, piso tátil, equipamentos que permitem a leitura para pessoas com deficiência visual e motora, impressoras braille, leitor de audiobooks e acervo com mais de 191 exemplares em braille (livros e audiobooks), além de dicionário em Libras. A Fábrica de Cultura Osasco tem rampa de acesso, elevador e os recursos de acessibilidade na Bibliotech, enquanto a Fábrica de Cultura Iguape tem piso tátil nas escadas e elevador.