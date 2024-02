Últimas semanas de patinação no gelo no West Plaza

A pista de patinação Play On Ice é um sucesso em sua temporada no West Plaza. Há meses, a atração entrou para o roteiro de lazer das famílias na capital paulista, conquistando crianças e adultos. A programação está chegando ao fim, ficará até o dia 16 de março na Praça de Eventos do shopping, localizada no Piso 3 do Bloco A, em frente ao Outback.

A pista permite atender até 30 patinadores simultaneamente e é recomendada para adultos e crianças acima de 5 anos de idade, que podem arriscar suas manobras e brincar sozinhos ou em grupo. Menores de cinco anos também podem vivenciar a experiência utilizando o Playcard, carrinho apropriado para os pequenininhos.

Os patins estão disponíveis da numeração 27 até a 45, e todos acompanham acessórios, como capacete, joelheiras e cotoveleiras. Os preços são individuais e variam conforme o tempo da brincadeira: R$ 50 para 30 minutos e R$ 75 pelo período de uma hora. O Playcar é R$ 30 por 5 minutos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local ou antecipadamente pelo site da Play On Ice.

A empresa Play On Ice atua há mais de 18 anos no mercado de entretenimento, com eventos realizados em importantes shopping centers de todo o Brasil e, atualmente, é referência em projetos diferenciados, com as mais modernas tecnologias em equipamentos.

Play On Ice no Shopping West Plaza

Período: fica no shopping até dia 16 de março de 2024

Horário: de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, sábado das 10h às 22h, domingo e feriado das 13h às 21h

Bilheteria no local

Ingressos antecipados pelo link: https://playonice.shopping.marketup.com/busca/eyJQYWdlIjoxLCJTZWFyY2giOm51bGwsIkNhdGVnb3J5TGlzdElkcyI6WzJdLCJTdWJjYXRlZ29yeUxpc3RJZHMiOm51bGwsIk9yZGVyIjpudWxsfQ==

Local: Praça de Eventos, localizada no Piso 3 do Bloco A, em frente ao Outback

Ingresso: R$ 50 para 30 minutos; R$ 75 para uma hora, R$ 30 o Playcar por 5 minutos.

Endereço do shopping: Avenida Francisco Matarazzo – Água Branca, São Paulo – SP

Site: www.westplaza.com.br

Telefones: telefone (11) 3677- 4000 e (11) 94516-3051

Redes sociais:

Instagram @westplaza

Facebook @shopwestplaza