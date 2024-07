Última temporada de ‘A Amiga Genial’ ganha data de estreia

A HBO divulgou fotos inéditas da quarta e última temporada da série “A Amiga Genial”, nesta quinta-feira (18). Após três temporadas com Margherita Mazzucco e Gaia Girace nos papéis de Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, respectivamente, as protagonistas serão interpretadas por Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, com direção de Laura Bispuri.

A quarta temporada da série da HBO se baseia em “História da Menina Perdida”, livro que encerra a saga best-seller de Elena Ferrante, e também terá Fabrizio Gifuni no papel de Nino Sarratore.

A produção, baseada na obra homônima da escritora e chamada “tetralogia napolitana”, também teve a data de estreia anunciada pela streaming: 9 de setembro.

A série, disponível atualmente na Max, narra o encontro de duas crianças que vivem, na década de 1950, em um bairro pobre de Nápoles, na Itália. A amizade entre as meninas Raffaella (Lila) e Elena (Lenu) se fortalece durante a adolescência. A relação das duas, entre idas e vindas, terá ainda um fator delicado: a paixão que sentem pelo mesmo homem: Nino Sarratorre.

O tema central de “A Amiga Genial” é a sororidade e a afirmação feminina. A série fala da luta da mulher pelo direito de escolher os parceiros, manifestar desejos, enfrentar obstáculos e definir os próprios caminhos pessoais e profissionais.